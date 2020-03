ന്യൂഡല്‍ഹി: വാര്‍ഷിക ലാഭത്തിന്റെ 0.25ശതമാനം കൊറോണയ്‌ക്കെതിരെ പോരാടാനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി നീക്കിവെയ്ക്കുമെന്ന് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കായ എസ്ബിഐ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

2019-20 സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തെ അറ്റാദായത്തില്‍നിന്നാണ് തുക നീക്കിവെയ്ക്കുക. കമ്പനി നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള കോര്‍പ്പറേറ്റ് സോഷ്യല്‍ റെസ്‌പോണ്‍സിബിലിറ്റി(സിഎസ്ആര്‍)യുടെ ഭാഗമായി പണം ചെലവഴിക്കണമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ കമ്പനികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് എസ്ബിഐ മുന്നോട്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്.

അവശ വിഭാഗക്കാരായ കൊറോണ ബാധിതര്‍ക്കും ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കുമായാണ് പണം ചെലവഴിക്കുകയെന്ന് എസ്ബിഐ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ രോഗപ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും ശുചീകരണം, അത്യാഹിതങ്ങള്‍ നേരിടല്‍ തുടങ്ങിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും ഇതില്‍നിന്ന് വിഹിതമുണ്ടാകും.

