ബ്രാന്‍ഡ്ഫിനാന്‍സ്ഗ്ലോബല്‍500 പട്ടികയില്‍ ലോകത്തിലെ ശക്തമായ അഞ്ച് ബ്രാന്‍ഡുകളില്‍ ജിയോ സ്ഥാനംപിടിച്ചു.

ആപ്പിള്‍, ആമസോണ്‍, ഡിസ്‌നി, പെപ്‌സി, നൈക്ക്, ലിഗോ, ടെന്‍സെന്റ്, ആലിബാബാ, എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളെ മറികടന്നാണ് ജിയോ ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്.

ചൈനയിലെ വിചാറ്റിനാണ് പട്ടികയില്‍ ഒന്നാംസ്ഥാനം. ഫെറാറിക്കാണ് രണ്ടാംസ്ഥാനം. റഷ്യയിലെ സെബര്‍ബാങ്ക് പട്ടികയില്‍മൂന്നാമതായി. കൊക്കകോളയാണ് നാലാം സ്ഥാനത്ത്.

ചുരുങ്ങിയകാലംകൊണ്ട് ജിയോ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൊബൈല്‍ നെറ്റ്വര്‍ക്ക് ഓപ്പറേറ്ററായും ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ മൊബൈല്‍ നെറ്റ്വര്‍ക്ക് ഓപ്പറേറ്ററായും മാറി. 400ദശലക്ഷം വരിക്കാരാണ് ജിയോയ്ക്ക് നിലവിലുള്ളത്.

Reliance Jio Is A Stronger Brand Than Apple, Amazon, Disney, Pepsi And Nike