മുംബൈ: അടുത്തതവണ നിങ്ങള്‍ ട്രെയിനില്‍ യാത്രചെയ്യുമ്പോള്‍ ഭക്ഷണത്തിന് കൂടിയ നിരക്ക് നല്‍കേണ്ടിവരും.

രാജധാനി, ശതാബ്ദി, തുരന്തോ ട്രെയിനുകളിലെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിലയാണ് കൂട്ടുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം എല്ലാ ട്രെയിനുകളിലെയും ഊണിന്റെ നിരക്കുംകൂടും.

ഐആര്‍സിടിസിയുടെ അപേക്ഷ പ്രകാരം വില വര്‍ധനയുടെകാര്യം പരിഗണനയിലാണെന്ന് റെയില്‍വെ മന്ത്രാലയം വ്യക്തിമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു.

പുതിയ നിരക്ക് പ്രകാരം രാജധാനി, ശതാബ്ദി, തുരന്തോ തീവണ്ടികളിലെ ഫസ്റ്റ് എസി കോച്ച് യാത്രക്കാര്‍ ഒരുകപ്പ് ചായകുടിക്കാന്‍ 35 രൂപ നല്‍കേണ്ടിവരും.

തുരുന്തോയിലെ സ്ലീപ്പര്‍ ക്ലാസ് യാത്രക്കാര്‍ക്ക് 15 രൂപയായിരിക്കും നിരക്ക്. ഈ ട്രെയിനുകളിലെ സെക്കന്‍ഡ് എസി യാത്രക്കാര്‍ ഒരു കപ്പ് ചായയ്ക്ക് 20 രൂപയാണ് നല്‍കേണ്ടിവരിക.

ഒന്നാംക്ലാസ് എസിയിലെ യാത്രക്കാര്‍ക്കുള്ള പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിന് 140 രൂപയും രണ്ടാംക്ലാസ് എസിയിലേതിന് 105 രൂപയും ഈടാക്കും. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനാണെങ്കില്‍ യഥാക്രമം 245 രൂപയും 185 രൂപയുമാണ് ഈടാക്കുക.

വൈകുന്നേരത്തെ ചായയ്ക്ക് ഒന്നാം ക്ലാസ് എസിയില്‍ 140 രൂപയും രണ്ടാം ക്ലാസ് എസി, മൂന്നാം ക്ലാസ് എസി എന്നിവയില്‍ 90 രൂപയുമാണ് ഈ ട്രെയിനുകളില്‍ ഈടാക്കുക.

തുരന്തോയിലെ സ്ലീപ്പര്‍ ക്ലാസ് യാത്രക്കാര്‍ പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിന് 65 രൂപയും ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനും അത്താഴത്തിനും 120 രൂപവീതവും വൈകീട്ടത്തെ ചായയ്ക്ക് 50 രൂപയും മുടക്കേണ്ടിവരും.

മറ്റ് നിരക്കുകള്‍

പ്രഭാതഭക്ഷണം(സസ്യം)-40 രൂപ

പ്രഭാതഭക്ഷണം(സസ്യേതരം)50 രൂപ

ഉച്ചഭക്ഷണം (സസ്യം)-80 രൂപ

ഉച്ചഭക്ഷണം (സസ്യേതരം-മുട്ടക്കറി ഉള്‍പ്പടെ)-90 രൂപ

Railways to charge more for food, tea on Rajdhani, Shatabdi, Duronto trains