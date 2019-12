ന്യൂഡല്‍ഹി: റെയില്‍വെയുടെ 166 വര്‍ഷത്തെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ഒരാള്‍പോലും അപകടത്തില്‍ മരിച്ചില്ല.

റെയില്‍വെ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയലാണ് ഇക്കാര്യം ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. രാജ്യത്തൊട്ടാകെ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തിയതിന്റെ ഭാഗമായാണ് റെയില്‍വെയ്ക്ക് ഈ നേട്ടം.

ട്രാക്കുകളുടെ ആധുനീകരണം, കോണ്‍ക്രിറ്റ് സ്ലീപ്പറുകള്‍ സ്ഥാപിക്കല്‍ തുടങ്ങിയവ പൂര്‍ണമായും നടപ്പാക്കിയതായി കഴിഞ്ഞ മാസം റെയില്‍വെ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

കേടായ റെയിലുകള്‍ കണ്ടെത്തുന്നതിന് അള്‍ട്രാസോണിക് സംവിധാനം(യുഎസ്എഫ്ഡി) നടപ്പാക്കിയത് ഗുണകരമായി. റെയില്‍വെ ട്രാക്കുകളുടെ സുരക്ഷവര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതും ട്രെയിനുകളുടെ പാളംതെറ്റുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായിച്ചു.

സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നതുസംബന്ധിച്ച് ജീവനക്കാര്‍ക്ക് പരിശീലനവും ബോധവത്കരണവും നല്‍കിയും ഗുണകരമായതായി റെയില്‍വെ മന്ത്രാലയും പറയുന്നു.

