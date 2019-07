ന്യൂഡല്‍ഹി: നടന്‍ രാഹുല്‍ ബോസ് ഒരിക്കല്‍ക്കൂടി വാര്‍ത്തകളില്‍ ഇടംപിടിച്ചു. ഇത്തവണ വാഴപ്പഴത്തിന്റെ പേരിലാണെന്നുമാത്രം.

രണ്ട് വാഴപ്പഴത്തിന് 442 രൂപ(ജിഎസ്ടി ഉള്‍പ്പടെ)ഹോട്ടലുകാര്‍ ഈടാക്കിയത് ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് രാഹുലിനെ വീണ്ടും താരമാക്കിയത്.

ചണ്ഡിഗഢിലെ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലില്‍ കഴിയവേ അദ്ദേഹം വാങ്ങിയ പഴത്തിനാണ് ഈവിലയിട്ടത്. പഴത്തിന് ബാധകമല്ലാതിരുന്നിട്ടുകൂടി ജിഎസ്ടിയും ഈടാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് ഹോട്ടലിന് പിഴയടയ്‌ക്കേണ്ടിയും വന്നു.

പഴത്തിന്റെ വില സംബന്ധിച്ച് ട്വിറ്ററില്‍ അദ്ദേഹം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോയാണ് രാജ്യവ്യാപകമായി ചര്‍ച്ചചെയ്യപ്പെട്ടത്. ഏതായാലും അഭിനയത്തിന്റെ പേരിലല്ല വാഴപ്പഴത്തിന്റെ പേരിലാണ് രാഹുല്‍ ഇത്തവണ താരമായത്.

You have to see this to believe it. Who said fruit wasn’t harmful to your existence? Ask the wonderful folks at @JWMarriottChd #goingbananas #howtogetfitandgobroke #potassiumforkings pic.twitter.com/SNJvecHvZB