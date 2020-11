ന്യൂഡല്‍ഹി: റിലയന്‍സ് ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡില്‍ സൗദി പബ്ലിക് ഇന്‍വെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ഫണ്ട് 9,555 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം നടത്തും. റിലയന്‍സിന്റെ റീട്ടെയില്‍ വിഭാഗമായ റിലയന്‍സ് റീട്ടെയില്‍ വെന്‍ച്വേഴ്‌സ് ലിമിറ്റഡില്‍ 2.04 ശതമാനത്തിന്റെ നിക്ഷേപമാണ് കമ്പനി നടത്തുന്നതെന്ന് റിലയന്‍സ് വ്യക്തമാക്കി.

മുന്‍പ് സൗദി പബ്ലിക് ഇന്‍വെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ഫണ്ട് റിലയന്‍സിന്റെ ഡിജിറ്റല്‍ സേവന വിഭാഗമായ ജിയോയുടെ 2.32 ശതമാനം ഓഹരികള്‍ വാങ്ങിയിരുന്നു. 7500 കോടിയുടെ നിക്ഷേപമാണ് നടത്തിയിരുന്നത്.

സൗദി അറേബ്യയുടെ ഔദ്യോഗിക സാമ്പത്തിക നിധിയാണ് സൗദി പബ്ലിക് ഇന്‍വെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ഫണ്ട്. ലോകത്തിലെ നിരവധി കമ്പനികളില്‍ സൗദി പബ്ലിക് ഇന്‍വെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ഫണ്ടിന് നിക്ഷേപങ്ങളുണ്ട്.

