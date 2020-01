ന്യൂഡല്‍ഹി: നിങ്ങളുടെ പാസ്‌പോര്‍ട്ടിന്റെ കാലാവധി തീരാറായോ? ശങ്കിക്കേണ്ട. ഇക്കാര്യം നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി എസ്എംഎസായി ലഭിക്കും.

പാസ്‌പോര്‍ട്ട് സേവാ കേന്ദ്രങ്ങളും പാസ്‌പോര്‍ട്ട് ഓഫീസുകളുമാണ് യഥാസമയം ഇക്കാര്യം നിങ്ങളെ അറിയിക്കുക. പലരും പാസ്‌പോര്‍ട്ട് പുതുക്കേണ്ട തിയതി മറുന്നപോകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയതീരുമാനം.

രണ്ട് എസ്എംഎസുകളാണ് പാസ്‌പോര്‍ട്ട് ഉടമകള്‍ക്ക് അയയ്ക്കുക. ആദ്യത്തെ എസ്എംഎസ് ഒമ്പതുമാസം മുമ്പും രണ്ടാമത്തേത് ഏഴുമാസം മുമ്പും.

വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ജനസേവന നയത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ നടപടി. അയയ്ക്കുന്ന എസ്എംഎസില്‍ ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ടതെങ്ങനെയെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും.

ഇങ്ങനെയാകും എസ്എംഎസ്: “Dear Passport Holder, Your Passport KXXXX949 will expire on XX-Feb-20. Apply reissue at www.passportindia.gov.in or mPassport Seva App. Please ignore, if applied".