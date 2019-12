25,000 രൂപയിലധികമുള്ള ചെക്കുകള്‍ ഏത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലും നിങ്ങള്‍ക്കിനി അക്കൗണ്ടില്‍ വരവുവെയ്ക്കാന്‍ നല്‍കാം. നേരത്തെ 25,000 രൂപവരെയുള്ള നിക്ഷേപംമാത്രമാണ് മറ്റ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളില്‍ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്.

പബ്ലിക് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട്(പിപിഎഫ്), സുകന്യ സമൃദ്ധി അക്കൗണ്ട്, റിക്കറിങ് ഡെപ്പോസിറ്റ്(ആര്‍ഡി) എന്നിവയ്‌ക്കെല്ലാം പുതിയ തീരുമാനം ബാധകമാണ്.

അക്കൗണ്ടില്ലാത്ത പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകള്‍വഴി 25,000 രൂപയിലധികം നിക്ഷേപിക്കാന്‍ കഴിയാത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനങ്ങള്‍ നിരവധി പരാതികള്‍ നല്‍കിയതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പുതിയ തീരുമാനം.

ഇതോടെ രാജ്യത്തെ ഏതുപോസ്റ്റ് ഓഫീസില്‍നിന്നും നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്കുള്ള 25,000 രൂപയിലധികം മൂല്യമുള്ള ചെക്ക് നിക്ഷേപിക്കാം. എന്നാല്‍, ചെക്കുവഴി 25,000 രൂപയാണ് ഇങ്ങനെ പിന്‍വലിക്കാന്‍ കഴിയുകയുള്ളൂ. കൂടുതല്‍ തുക പിന്‍വലിക്കണമെങ്കില്‍ അക്കൗണ്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസില്‍തന്നെ പോകേണ്ടിവരും.

Now deposit more than Rs 25,000 in your account at non-post office home branch