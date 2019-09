ആധാറില്‍ നിങ്ങളുടെ പുതിയ ഫോട്ടോ നല്‍കുന്നതിനോ, രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍, ഇ-മെയില്‍ എന്നിവ മാറ്റുന്നതിനോ ഇനി രേഖകളൊന്നും നല്‍കേണ്ട.

ആധാര്‍ സെന്ററില്‍ നേരിട്ടെത്തിയാല്‍മാത്രം മതി. വിരലടയാളം, ഐറിസ് സ്‌കാന്‍, ലിംഗം എന്നിവ മാറ്റുന്നതിനും രേഖകളുടെ ആവശ്യമില്ല. ഇതുസംബന്ധിച്ച് യുണീക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷന്‍ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അറിയിപ്പ് പുറത്തിറക്കി.

#AadhaarUpdateChecklist No document required for update of Photograph, Biometrics, Gender, Mobile Number & Email ID in your Aadhaar. Just take your Aadhaar and visit any nearby Aadhaar Kendra. For appointment at UIDAI-run exclusive #AadhaarSevaKendra visit https://t.co/QFcNEqehlP pic.twitter.com/PXlak38PDi

പേര്, വിലാസം, ജനനതിയതി എന്നിവ ചേര്‍ക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കണമെന്ന് നേരത്തെ യുഐഡ്എഐ അറിയിച്ചിരുന്നു.

#AadhaarUpdateChecklist

If you want to update your Name, Address or Date of Birth in Aadhaar, ensure that the document you use is in your name and is one of the valid documents listed here: https://t.co/BeqUA07J2b pic.twitter.com/9vQwPICC8G