കൊച്ചി: പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്‌ സേവിങ്‌സ് സ്കീം, പബ്ലിക് പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് (പി.പി.എഫ്.) എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലഘു സമ്പാദ്യ പദ്ധതികളുടെ പലിശ നിരക്ക് 2020 ജൂലായ്-സെപ്റ്റംബർ പാദത്തിൽ മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിർത്തി. പി.പി.എഫിന് 7.10 ശതമാനവും സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് സേവിങ്‌സ് സ്കീമിന് 7.40 ശതമാനവും തന്നെ പലിശ ലഭിക്കും.

പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റുകളുടെ പലിശ നിരക്ക് 5.50-6.70 ശതമാനമായിരിക്കും.

കിസാൻ വികാസ് പത്രയ്ക്ക് 6.9 ശതമാനവും സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജനയ്ക്ക് 7.6 ശതമാനവുമായിരിക്കും പലിശ. ബാങ്ക് നിരക്കുകൾ കുറഞ്ഞതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏപ്രിലിൽ ലഘു സമ്പാദ്യ പദ്ധതികളുടെ പലിശ വൻതോതിൽ കുറച്ചിരുന്നു.

No change in small savings rates for July-Sept quarter