ലോകത്ത് ജീവിത ചെലവ് കൂടിയ പത്ത് നഗങ്ങള്‍ ഏതൊക്കെയാണെന്നുനോക്കാം. 160 ഉത്പന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വില പരിശോധിച്ചാണ് വിലയിരുത്തല്‍ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, വീട്ടിലേയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കള്‍, പേഴ്‌സണല്‍ കെയര്‍ ഉത്പന്നങ്ങള്‍, വാടക, ഗതാഗതം, യൂട്ടിലിറ്റി ബില്ല് തുടങ്ങിയവയാണ് പരിശോധിച്ചാണ് ദി ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ഇന്റലിജന്റ്‌സ് യൂണിറ്റ് പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയത്.

ചെലവ് കൂടിയ നഗരങ്ങളില്‍ ഒന്നാം റാങ്ക് സിംഗപൂരിനാണ്. തുടര്‍ച്ചയായി അഞ്ചാംവര്‍ഷവും പട്ടികയില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഈ നഗരംതന്നെ.

പാരീസിനാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം. 2003 മുതല്‍ പാരീസ് പട്ടികയിലുണ്ട്. സൂറിച്ചും രണ്ടാംസ്ഥാനത്തുതന്നെയാണുള്ളത്.

നാലാം സ്ഥാനം ഹോങ്കോങ്ങിനാണ്. 2017ല്‍ രണ്ടാംസ്ഥാനത്തായിരുന്നു ഹോങ്കോങിന്റെ സ്ഥാനം.

നോര്‍വെയിലെ ഒസ്ലോയാണ് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത്. പതിനൊന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം ഒസ്ലോയുടെ സ്ഥാനം. ഇത്തവണ അഞ്ചാംസ്ഥാനത്തെത്തി.

ജനീവയാണ് ഏഴാം സ്ഥാനത്ത്. 2017ല്‍ എട്ടാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു.

സോള്‍ ആണ് എട്ടാംസ്ഥാനത്ത്. സോളിനൊപ്പം കോപ്പന്‍ഹെഗനും എട്ടാംസ്ഥാനം പങ്കിട്ടു.

ടെല്‍ അവീവിനാണ് ഒമ്പാതാം സ്ഥാനം. അഞ്ചുവര്‍ഷംമുമ്പ് 34ാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ടെല്‍ അവീവിന്റെ സ്ഥാനം.

സിഡ്‌നിയ്ക്കാണ് പത്താം സ്ഥാനം. കഴിഞ്ഞവര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് സൂറിച്ച് ഇത്തവണ നാല് സ്ഥാനം മുന്നിലെത്തി.

Most expensive cities in the world