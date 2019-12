മുംബൈ: സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ആശ്വാസം ലഭിച്ചില്ലെങ്കില്‍ സ്ഥാപനം പൂട്ടേണ്ടിവരുമെന്ന് വോഡാഫോണ്‍ ഐഡിയ ലിമിറ്റഡ് ചെയര്‍മാന്‍ കുമാര്‍ മംഗളം ബിര്‍ള. ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ ടൈംസിന്റെ ലീഡര്‍ഷിപ്പ് സമ്മിറ്റില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

മൂന്നുമാസത്തിനകം സര്‍ക്കാരിന് നല്‍കാനുള്ള 92,000 കോടി രൂപയുടെ കുടിശിക തീര്‍ക്കണമെന്ന് സൂപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചത്.

ബിര്‍ളയുടെ പ്രസംഗം വാര്‍ത്തയായതോടെ വോഡഫോണ്‍ ഐഡിയയുടെ ഓഹരി വില 8.5ശതമാനം താഴെപ്പോയി. ബിഎസ്ഇയില്‍ 6.69 രൂപ നിക്കിലേയ്ക്കാണ് ഓഹരി വില താഴ്ന്നത്.

40,000 കോടി രൂപയാണ് ടെലികോം വകുപ്പിന് വോഡാഫോണ്‍ ഐഡിയ നല്‍കാനുള്ളത്. ലൈസന്‍സ് ഫീ ഇനത്തില്‍ ഭാരതി എയര്‍ടെല്‍ നല്‍കാനുള്ളത് 21,683 കോടി രൂപയുമാണ്. സ്‌പെക്ട്രം ഉപയോഗ നിരക്കായി 13,904.01 കോടി രൂപയും എയര്‍ടെല്‍ നല്‍കാനുണ്ട്.

