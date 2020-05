ദുബായ്: ദുബായ് ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ മില്യണ്‍ ഡോളര്‍ നറുക്കെടുപ്പില്‍ കോട്ടയം സ്വദേശിക്ക് സമ്മാനം.

കെട്ടിട നിര്‍മാണ മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വ്യവസായിയായ രാജന്‍ കുരിയനാണ് സമ്മാനം ലഭിച്ചത്. 10 ലക്ഷം ഡോളറാ(7.5 കോടി രൂപ)ണ് ലക്കി ഡ്രോയിലൂടെ ലഭിക്കുക.

കോവിഡ് വ്യാപനംമൂലം പ്രതിസന്ധിയില്‍ കഴിയവെയാണ് കുരിയന് ഭാഗ്യം കടാക്ഷിച്ചത്. ലഭിക്കുന്ന തുകയില്‍ നല്ലൊരു ശതമാനം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവര്‍ക്കു വേണ്ടിമാറ്റിവെയ്ക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.

ബാക്കി തുക ബിസിനസ് വിപുലമാക്കുന്നതിനും മക്കള്‍ക്കുംവേണ്ടി ചെലവഴിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

