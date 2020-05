മുംബൈ: യുഎസ് സ്വകാര്യ ഇക്വിറ്റി ഭീമനായ കെ.കെ.ആര്‍. റിലയന്‍സ് ജിയോയില്‍ 11,367 കോടിയുടെ നിക്ഷേപം നടത്തും. ഇതുവഴി കെ.കെ.ആറിന് റിലയന്‍സ് ജിയോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ 2.32% ഓഹരി പങ്കാളിത്തം ലഭിക്കും

ജിയോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ അടുത്തിടെ നിക്ഷേപം നടത്തുന്ന അഞ്ചാമത്തെ കമ്പനിയാണ് കെ.കെ.ആര്‍. ഫെയ്‌സ്ബുക്ക്, സില്‍വര്‍ലേക്ക്, വിസ്റ്റ ഇക്വിറ്റി, ജനറല്‍ അറ്റ്‌ലാന്റിക് എന്നിവരാണ് ഇതിന് മുമ്പ് നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. വരും ദിവസങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ ഇടപാടുകള്‍ ഉണ്ടായേക്കുമെന്നും ബിസിനസ് വിദഗ്ദ്ധര്‍ പറയുന്നു.

ഏഷ്യയിലെ കെ.കെ.ആറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപമാണിത്. കെ.കെ ആറിന്റെ നിക്ഷേപം ജിയോ പ്ലറ്റ്‌ഫോമിലെ 2.32 ഓഹരിയിലേക്ക് വിവര്‍ത്തനം ചെയ്യുമെന്ന് റിലയന്‍സ് പ്രസ്താവനയില്‍ അറിയിച്ചു.

ജിയോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന് അഞ്ച് നിക്ഷേപങ്ങളില്‍ നിന്നായി 78,562 കോടി രൂപ ലഭിക്കും. മെയ് 18-ന് അറ്റ്‌ലാന്റിക് 6598.38 കോടിക്ക് 1.34 ശതമാനം. മെയ് എട്ടിന് 11367 കോടിക്ക് വിസ്റ്റ ഇക്വിറ്റി പാര്‍ട്‌ണേഴ്‌സ് 2.32 ശതമാനം. ഏപ്രില്‍ 22ന് യുഎസ് ഇക്വിറ്റി കമ്പനിയായ സില്‍വര്‍ ലേക്ക് 5655.75 കോടിക്ക് 1.15 ശതമാനം. എന്നിങ്ങനെ ഓഹരികള്‍ സ്വന്തമാക്കി. 9.99 ശതമാനം ഓഹരികള്‍ക്കായി 5.7 ബില്യന്‍ ഡോളര്‍ നിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് ഫെയ്‌സ്ബുക്കും അറിയിച്ചു.

