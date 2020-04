റിലയന്‍സ് ജിയോ വീണ്ടും പ്രതിദിനം രണ്ടു ജി.ബി ഡാറ്റ സൗജന്യമായി നല്‍കുന്നു. മെയ് രണ്ടുവരെ നാലുദിവസത്തേയ്ക്കാണ് സൗജന്യ ഡാറ്റ നല്‍കുന്നത്.

രാജ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കായിരിക്കും ജിയോ ഡാറ്റ പാക്കെന്നപേരില്‍ രണ്ട് ജിബി പ്രതിദിനം സൗജന്യമായി ലഭിക്കുക. കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ട്വിറ്ററിലും മറ്റും സൗജന്യ ഡാറ്റ ലഭിച്ചതായി പലരും പറയുന്നുണ്ട്. ഇതാദ്യമായമല്ല ജിയോ സൗജന്യ ഡാറ്റ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് നല്‍കുന്നത്.

നിലവിലുള്ള ഡാറ്റ കഴിയുമ്പോഴാണ് കൂടുതലായി ലഭിച്ച 2 ജി.ബിയില്‍നിന്ന് ഉപയോഗിക്കുക. അതേസമയം, നേരത്തെ നല്‍കിയ സൗജന്യ ഡാറ്റ പലര്‍ക്കും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.

