ബാങ്ക് സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തേക്കാള്‍ ഉയര്‍ന്ന പലിശ നല്‍കുന്ന ആര്‍ബിഐയുടെ സേവിങ്‌സ്(ടാക്‌സബിള്‍)ബോണ്ടുകളില്‍ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള അവസരം മെയ് 28വരെമാത്രം.

മെയ് 27നാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം കേന്ദ്ര ബാങ്ക് പുറത്തിറക്കിയത്. വ്യാഴാഴ്ച ബാങ്ക് സമയത്തിനുള്ളില്‍ നിക്ഷേപിച്ചാല്‍മാത്രമെ, കൂടുതല്‍ പലിശ നല്‍കുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ സെക്യൂരിറ്റിയുള്ള പദ്ധതിയില്‍ പണംമുടക്കാനാകൂ.

ബാങ്കുകള്‍ ശരാശരി ആറുശതമാനം പലിശ നല്‍കുന്നിടത്താണ് റിസര്‍വ് ബാങ്ക് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള ബോണ്ടുകള്‍ക്ക് 7.75ശതമാനം വാര്‍ഷിക പലിശ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. ബാങ്കുകള്‍വഴി ആര്‍ക്കും ബോണ്ടുകളില്‍ നിക്ഷേപം നടത്താം.

ഏഴുവര്‍ഷമാണ് ബോണ്ടുകളുടെ കാലാവധി. മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്ക് നേരത്തെ പണംപിന്‍വലിക്കാന്‍ അനുവദിക്കും. 60നും 70നും ഇടയില്‍ വയസ്സുള്ളവര്‍ക്ക് ആറുവര്‍ഷംകഴിഞ്ഞാല്‍ പണം പിന്‍വലിക്കാം. 70നും 80നും ഇടയിലുള്ളവര്‍ക്ക് അഞ്ചുവര്‍ഷവും 80നുമുകളിലുള്ളവര്‍ക്ക് നാലുവര്‍ഷവും കഴിഞ്ഞാല്‍ പണംതിരിച്ചെടുക്കാന്‍ കഴിയും.

വ്യക്തികള്‍ക്ക് പരമാവധി എത്രതുകവേണമെങ്കിലും നിക്ഷേപിക്കാം. ചുരുങ്ങിയ നിക്ഷേപം 1000 രൂപയാണ്. കാലാവധിയെത്തുമ്പോള്‍ മൊത്തമായോ അല്ലെങ്കില്‍ ആറുമാസംകൂടുമ്പോഴോ പലിശ പിന്‍വലിക്കാന്‍ കഴിയും. 2018 ജനുവരി 10നാണ് ബോണ്ട് ആര്‍ബിഐ പുറത്തിറക്കിയത്.

Issue of RBI 7.75% bonds closes on May 28, 2020