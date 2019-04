ന്യൂഡല്‍ഹി: ഐ ഫോണ്‍ 7ന്റെ ഉത്പാദനം ആപ്പിള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ആരംഭിച്ചു.

ഐ ഫോണ്‍ എസ്ഇ, ഐ ഫോണ്‍ 6എസ് എന്നീ ഫോണുകളും ഇതോടൊപ്പം ഇന്ത്യയിലെ പ്ലാന്റില്‍ നിര്‍മിക്കും.

ഇന്ത്യയിലെ പ്രാദേശിക ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കായി ബെംഗളുരുവില്‍ ഉത്പാദനം തുടങ്ങിയതായി ആപ്പിള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ആപ്പിളിന്റെ തയ് വാനിലെ നിര്‍മാണ കരാറുള്ള വിസ്റ്റോണ്‍ ആണ് ബെംഗളുരുവില്‍ ഐ ഫോണ്‍ നിര്‍മിക്കുന്നത്. മാര്‍ച്ച് തുടക്കം മുതല്‍ നിര്‍മാണം ആരംഭിച്ചതായി കമ്പനി അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയില്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെ ഐ ഫോണ്‍ 7ന്റെ വില കുറയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള നികുതി ബാധകമാല്ലാതാകുന്നതും സര്‍ക്കാരിന്റെ മെയ്ക്ക് ഇന്‍ ഇന്ത്യ-പദ്ധതി പ്രകാരമാകുമ്പോഴുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉത്പന്നത്തിന്റെ വില കുറയാന്‍ കാരണമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

iPhone 7 now being made in India