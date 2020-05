തപാല്‍ വകുപ്പ് 15 രാജ്യങ്ങളിലേയ്ക്ക് സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്, എക്‌സ്പ്രസ് മെയില്‍ സേവനങ്ങള്‍ പുനഃരാരംഭിച്ചു. അവശ്യവസ്തുക്കളും മരുന്നുകളുമാണ് അയയ്ക്കാന്‍ കഴിയുക.

ഓസ്‌ട്രേലിയ, ബംഗ്ലാദേശ്, ചൈന, ഇന്‍ഡോനേഷ്യ, ജപ്പാന്‍, കൊറിയ, കുവൈറ്റ്, മലേഷ്യ, ഫിലിപ്പൈന്‍സ്, സൗദി അറേബ്യ, സിങ്കപൂര്‍, ശ്രീലങ്ക, തായ്‌ലാന്‍ഡ്, യുഎഇ, യു.കെ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയാണ് പുറത്തുവിട്ടത്.

രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളില്‍നിന്നും സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് അയയ്ക്കാം. മെട്രോ നഗരങ്ങള്‍, മറ്റ് പ്രധാന പട്ടണങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ തപാല്‍ ഓഫീസുകളില്‍നിന്ന് വൈകീട്ടും സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് അയയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടള്ളതായി തപാല്‍ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

India Post says International Speed Post service available to 15 countries