കോവിഡ് കാലമാണ്; ഇനി മുതൽ കുട്ടിക്കുരുന്നുകൾക്കും വേണം മാസ്‌ക്. സ്‌കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ മാസ്‌ക് നിർബന്ധമാണ്; ഔട്ടിംഗിനു പോയാലും മുഖാവരണം അണിയണം. കുട്ടികൾ താൽപര്യത്തോടെ മാസ്‌കുകൾ ധരിക്കണമെങ്കിൽ അവ അവർക്കിഷ്ടമാകണം. അവർക്കിഷ്ടമാകണമെങ്കിൽ അവരുടെ താൽപര്യം അതിൽ പ്രതിഫലിക്കണം.

കുട്ടികളുടെ മനസ് മനസിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവർക്കായി കളർഫുൾ - കംഫർട്ടബിൾ മാസ്‌കുകൾ ഒരുക്കുകയാണ്, കോഴിക്കോട് ബീച്ച് റോഡിലുള്ള ഹാംഗേഴ്‌സ് ആൻഡ് സിസേഴ്‌സ് ഡിസൈനർ ബുട്ടീക്. കിഡ്‌സ് മാസ്‌കുകൾക്കു പുറമേ മുതിർന്നവർക്കുള്ള കസ്റ്റമൈസ്ഡ് മാസ്‌കുകളും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. ആകർഷകമായ നിറങ്ങളിലും പാറ്റേണുകളിലുമുള്ള, 100% കോട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടു നിർമിച്ച കിഡ്‌സ് മാസ്‌കുകൾക്ക് ഇംപോർട്ട് ലെയ്‌സും ബട്ടണുകളും ബോകളും അഴക് കൂട്ടുന്നു. അണിയാൻ ഏറെ സുഖപ്രദമാണ് അവ ഓരോന്നും. കഴുകി ഉപയോഗിക്കയും ചെയ്യാം.

ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ഹാംഗേഴ്‌സ് ആൻഡ് സിസേഴ്‌സിന്റെ ഇന്റസ്റ്റഗ്രാം പേജിൽ ലഭിക്കുന്ന ഓർഡറുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് കോഴിക്കോടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇവർ കസ്റ്റമൈഡ്‌സ് മാസ്‌കുകൾ എത്തിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കൊറിയർ സർവീസുകൾ പുനരാംഭിച്ചതിനാൽ ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തുള്ളവർക്കും മാസ്‌കുകൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്.

ഹാംഗേഴ്‌സ് ആൻഡ് സിസേഴ്‌സിന്റെ ഡിസൈനർ മാസ്‌കുകൾ, പ്ലെയിൻ മാസ്‌കുകളേക്കാൾ കുട്ടികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവയ്ക്കു ധാരാളം ഓർഡറുകളും കിട്ടുന്നുണ്ട്. 'പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ മാസ്‌ക് ധരിക്കണം എന്നത് ഇപ്പോൾ നിയമമാണ്. കുട്ടികൾക്ക് പൊതുവേ മാസ്‌ക് ധരിക്കാൻ മടിയായിരിക്കുമല്ലോ. അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന വിധത്തിലുള്ള മാസ്‌കുകളാണ് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. അഡൽറ്റ്‌സിനു വേണ്ടിയും കസ്റ്റമൈസ്ഡ് കോട്ടൺ മാസ്‌കുകൾ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്,' ബുട്ടീക് ഉടമയും ഡിസൈനറുമായ ഷൈന റെയീസ് പറയുന്നു.

കോഴിക്കോട് ബീച്ച് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിനു സമീപം നാല് വർഷം മുമ്പ് ആരംഭിച്ച ടെയ്‌ലറിംഗ്/ഡിസൈനിംഗ് സ്റ്റുഡിയോയാണ് ഹാംഗേഴ്‌സ് ആൻഡ് സിസേഴ്‌സ്. സ്റ്റിച്ചിംഗ്, ഡിസൈനിംഗ്, പാർട്ടിവെയർ, കിഡ്‌സ് പാർട്ടിവെയർ, ബ്രൈഡൽ വെയർ, വൈഡിംഗ് & ബെർത്ത് ഡേ തീം വെയർ... ഏതും കസ്റ്റമർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പെർഫെക്ഷനോടെ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നൽകുന്ന എക്‌സ്പ്രസ് ടെയിലറിംഗിനു പുറമേ ലോക്ഡൗൺ കാലത്ത് പിക്ക് അപ് ആൻഡ് ഡ്രോപ് സൗകര്യവും കസ്റ്റമേഴ്‌സിനായി ഇവർ ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്.





കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്

Hangers & Scissors

Beach Complex, first floor, next to beach post office, silk street.

Kozhikode.

ഇൻസ്റ്റഗ്രാം: hangersnscissors