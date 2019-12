ലോകത്തെ മികച്ച തൊഴില്‍ സൗഹൃദ സ്ഥാപനങ്ങളേതാണെന്നു ചോദിച്ചാല്‍ നിങ്ങള്‍ ഏതൊക്കെ കമ്പനികളുടെ പേര് പറയും?

ഗൂഗിള്‍, ഫേസ്ബുക്ക്, ആമസോണ്‍, ആപ്പിള്‍..എന്നൊക്കെയാകും ഉത്തരം. എന്നാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് തെറ്റി. ഈ സിലിക്കണ്‍വാലി സ്ഥാപനങ്ങളൊന്നും പട്ടികയില്‍ പത്തുസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍പോലുമില്ല.

പലരും കേട്ടിട്ടുപോലുമില്ലാത്ത, ക്ലൗഡ് കംപ്യൂട്ടിങ് സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ കമ്പനിയായ ഹബ്‌സ്‌പോട്ടാണ് പട്ടികയില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. ബയാന്‍ ആന്‍ഡ് കമ്പനി, ടെക് കമ്പനിയായ ഡോക്യുസൈന്‍ എന്നിവയാണ് യഥാക്രമം പട്ടികയില്‍ രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളത്.

ഗ്ലാസ്‌ഡോര്‍സിന്റെ വാര്‍ഷിക റാങ്കിങ് പട്ടികയിലാണ് ഈവിവരങ്ങളുള്ളത്. കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം ഏഴാം സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന ഫേസ്ബുക്കിന്റെ നിലവിലെ റാങ്ക് 23 ആണ്.

പത്ത് കമ്പനികളുടെ പട്ടകയില്‍ കഴിഞ്ഞവര്‍ഷംവരെ ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്ന ഗൂഗിള്‍ ഇത്തവണ പതിനൊന്നാം സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 25ാം സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന ആപ്പിളാകട്ടെ 84ാംസ്ഥാനത്തായി. അത്രതന്നെ മികച്ച തൊഴില്‍ സംസ്‌ക്കാരമില്ലാത്ത ആമസോണ്‍ 12ാം സ്ഥാനം നിലനിര്‍ത്തുന്നതില്‍ ഇത്തവണ പരാജയപ്പെട്ടു.

ടെക്‌നോളജി കമ്പനിയായ മൈക്രോസോഫ്റ്റാകട്ടെ ഇത്തവണ മികച്ച മുന്നേറ്റം നടത്തി. പട്ടികയില്‍ കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം 34 ആയിരുന്ന സ്ഥാനം ഇത്തവണ 21ലേയ്ക്കുയര്‍ത്താനായി.

ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആനുകല്യങ്ങള്‍, ശമ്പളം, തൊഴില്‍ സംസ്‌ക്കാരം തുടങ്ങിയവ വിലയിരുത്തിയാണ് പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നത്.

Google, Facebook drop out of list of top 10 best places to work