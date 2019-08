ന്യൂഡല്‍ഹി: തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുമുമ്പ് വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ വാരിക്കോരി കൊടുക്കാന്‍ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ മത്സരിക്കുന്നതില്‍ പുതുമയില്ല.

ഇതാ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രിയായ അരവിന്ദ് കെജരിവാള്‍ ഒരടി മുന്നോട്ടുവെച്ചിരിക്കുന്നു.

ഡല്‍ഹി നിവാസികള്‍ക്ക് 200 യൂണിറ്റുവരെ വൈദ്യുതി സൗജന്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.

201 മുതല്‍ 401 യൂണിറ്റുവരെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് 50 ശതമാനം സബ്‌സിഡിയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈതുക സര്‍ക്കാര്‍ വഹിക്കും.

Free electricity for Delhiites up to 200 units of consumption