ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് വ്യാപനത്തെതുടര്‍ന്നുള്ള രണ്ടാംഘട്ട സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് വ്യാഴാഴ്ച വൈകീട്ട് നാലിന് പ്രഖ്യാപിക്കും.

ധനമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമനാണ് വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കുക. ചെറുകിട ബിസിനസുകാര്‍ക്ക് വിവിധ വായ്പകള്‍ ഉറപ്പാക്കുന്ന പാക്കേജാണ് ബുധനാഴ്ച ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ചെറുകിട സംരംഭങ്ങളുടെ(എം.എസ്.എം.ഇ)നിര്‍വചനത്തില്‍ മാറ്റംവരുത്തുകയും ചെയ്തു. അതുവഴി ചെറിയ സംരംഭങ്ങള്‍ വളര്‍ന്നുവലുതായാലും അവര്‍ക്ക് മുമ്പ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ നഷ്ടമാവില്ല.

