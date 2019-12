ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനികളിലെ വിദേശ നിക്ഷേപ പരിധി ഉയര്‍ത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ ആലോചിക്കുന്നു.

ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ഇടനിലക്കാരായ കമ്പനികളില്‍ 100 ശതമാനംവരെ വിദേശ നിക്ഷേപം അനുവദിച്ചതിനുപിന്നാലെയാണ് പുതിയ നിര്‍ദേശം.

ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനികളില്‍ നിലവില്‍ 49 ശതമാനംവരെയാണ് വിദേശ നിക്ഷേപം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് 74 ശതമാനത്തിലേയ്ക്ക് ഉയര്‍ത്തിയേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ഫെബ്രുവരിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബജറ്റില്‍ ഇതുസംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായേക്കും.

വിദേശ നിക്ഷേപ പരിധി വര്‍ധിപ്പിച്ചേക്കുമെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവന്നയുടെനെ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനികളുടെ ഓഹരിവില രണ്ടു മുതല്‍ എട്ടു ശതമാനംവരെ വര്‍ധിച്ചു.

എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി ലൈഫ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ്, എസ്ബിഐ ലൈഫ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ്, ഐസിഐസിഐ പ്രൂഡന്‍ഷ്യല്‍ ലൈഫ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെ ഓഹരിവില രണ്ടുശതമാനത്തിലേറെ വര്‍ധിച്ചു.

ജനറല്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഓഹരി വില നാലുശതമാനവും ന്യൂ ഇന്ത്യ അഷ്വറന്‍സിന്റെ വില 7.8 ശതമാനവുമാണ് ഉയര്‍ന്നത്.

FDI in insurance companies may increase to 79%