2020-21 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ ഇപിഎഫ് പലിശ മാർച്ച് ആദ്യവാരത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും. നിക്ഷേപത്തിൽനിന്നുള്ള ആദായവും ധനസ്ഥിതിയും വിലയിരുത്തിയശേഷമാകും തീരുമാനം. ഇതിനായി മാർച്ച് നാലിന് ഇപിഎഫ്ഒ അംഗങ്ങളുടെ യോഗംവിളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഓഹരി വിപണിയിലെ അനിശ്ചിതത്വംമൂലം മൂൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെപലിശ വിതരണം ചെയ്യുന്നതുസംബന്ധിച്ച് അനിശ്ചിതത്വം നിലനിന്നിരുന്നു. ഒടുവിൽ ഡിസംബറോടെയാണ് നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച 8.5ശതമാനം പലിശ അംഗങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽവരവുവെയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയത്.

2019 സാമ്പത്തകവർഷത്തിൽ 61,000 കോടി രൂപയാണ് നിക്ഷേപത്തിൽനിന്ന് ഇപിഎഫ്ഒയ്ക്ക് ലഭിച്ച ആദായം. 58,000 കോടി രൂപ കടപ്പത്രങ്ങളിലെ നിക്ഷേപത്തിൽനിന്നും 3000 കോടി രൂപ ഓഹരിയിൽ നിന്നുമായിരുന്നു.

വിപണി മികച്ചനേട്ടത്തിലായതിനാൽ ഓഹരി നിക്ഷേപത്തിൽനിന്ന് കൂടുതൽ ആദായം ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഇപിഎഫഒ കരുതുന്നത്. കടപ്പത്രങ്ങളിൽനിന്നുമുള്ള ആദായവുംചേർത്താണ് മൊത്തംവരുമാനം കണക്കാക്കുക. അതിനുശേഷമാണ് അംഗങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിന് എത്രപലിശ നൽകാൻകഴിയുമെന്ന് വിലയിരുത്തുക.

