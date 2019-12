ന്യൂഡല്‍ഹി: സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് കയ്യില്‍കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തില്‍ വര്‍ധനയ്ക്ക് സാധ്യത. ജീവിക്കാരുടെ ഇപിഎഫ് വിഹിതത്തില്‍ കുറവുവരുത്തുന്നതോടെയാണ് ശമ്പളം വര്‍ധിക്കുക. ഇതുസംബന്ധിച്ച നിര്‍ദേശം സര്‍ക്കാരിന്റെ പരിഗണനിയിലാണ്.

നിലവില്‍ 12 ശതമാനമാണ് ജീവനക്കാര്‍ പ്രതിമാസം ഇപിഎഫിലേയ്ക്ക് അടയ്ക്കുന്നത്. ഇത് വ്യത്യസ്ത ജോലി മേഖലകളില്‍ 9 ശതമാനം മുതല്‍ 12 ശതമാനംവരെയാക്കാനാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. ജീവനക്കാരുടെ വിഹിതം 12 ശതമാനത്തില്‍നിന്ന് കുറഞ്ഞാലും തൊഴിലുടമയുടെ വിഹിതം 12 ശതമാനംതന്നെയായിരിക്കും.

എല്ലാ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കും തീരുമാനം ബാധകമാവില്ല. ചെറുകിട-ഇടത്തരം സ്ഥാപനങ്ങള്‍, ടെക്‌സ്റ്റൈല്‍, സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയെ ഒഴിവാക്കിയേക്കും.

തല്‍ക്കാലം ശമ്പളം കൂടുമെങ്കിലും ദീര്‍ഘകാലത്തേയ്ക്ക് ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഇത് ദോഷംചെയ്യുമെന്നും അഭിപ്രായമുയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. റിട്ടയര്‍മെന്റ് നിക്ഷേപത്തില്‍ കാര്യമായ കുറവുവരാന്‍ ഇതിടയാക്കും.

നിര്‍ദേശമടങ്ങിയ സോഷ്യല്‍ സെക്യൂരിറ്റി കോഡ് ബില്‍ 2019 ഈയാഴ്ച പാര്‍ലമെന്റിന്റെ പരിഗണനയ്ക്കുവരും.

