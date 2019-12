വായുവില്‍ നിന്ന് കുടിവെള്ളമുണ്ടാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങള്‍ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കില്‍ ഇതാ ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വെ വായുവില്‍നിന്ന് കുടിവെള്ളം ഉത്പാദിപ്പിച്ച് യാത്രക്കാര്‍ക്ക് നല്‍കുന്നു.

സൗത്ത് സെന്‍ട്രല്‍ റെയില്‍വെ ഇതാദ്യമായി സെക്കന്ദരാബാദ് റെയില്‍വെ സ്റ്റേഷനില്‍ സംവിധാനം സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. 'മേഘദൂത്' എന്നാണിതിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയില്‍ നിര്‍മിക്കുകയെന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മൈത്രി അക്വാടെക് ആണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. കിയോസ്‌ക് വഴി പ്രതിദിനം 1000 ലിറ്റര്‍ വെള്ളം ഉത്പാദിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയും.

കുടിവെള്ളം ശേഖരിക്കുന്നതിന്റെ ഘട്ടങ്ങള്‍

എയര്‍ ഫില്‍റ്റര്‍ വഴി വായുവില്‍നിന്ന് ആദ്യം ജലകണം ആഗിരണംചെയ്‌തെടുക്കുന്നു. വായുവില്‍നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ജലകണം കണ്ടന്‍സര്‍ പ്രതലത്തിലൂടെ കടത്തിവിടുന്നു. വായുവില്‍നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന വെള്ളം ശുദ്ധീകരിച്ച് ധാതുക്കള്‍വേര്‍തിരിച്ചശേഷം കുടിക്കാന്‍ യോഗ്യമാക്കുന്നു തുടര്‍ന്ന് ടാങ്കില്‍ ശേഖരിക്കുന്നു. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മാനദണ്ഡം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിച്ച വെള്ളം വിതരണത്തിന് തയ്യാറാക്കുന്നു.

Conserve Water, Conserve Life: Railways introduces 'Meghdoot' device to harvest water directly from air, which is then filtered & remineralised for drinking



Installed at Secunderabad Railway Station in Telangana, the हवा का पानी complies with World Health Organisation standards pic.twitter.com/lSWqDkf8WB — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) December 17, 2019

രണ്ടുരൂപമുതല്‍ എട്ടുരൂപവരെയാണ് ഇത്തരത്തില്‍ ശേഖരിക്കുന്ന കുടുവെള്ളത്തിന് റെയില്‍വെ ഈടാക്കുക. സ്വന്തമായി കുപ്പികൊണ്ടുവരുന്നവര്‍ക്ക് ലിറ്ററിന് 5 രൂപ നല്‍കിയാല്‍മതി. കുപ്പിയില്‍നിറച്ച ഒരു ലിറ്റര്‍ കുടിവെള്ളത്തിന് എട്ട് രൂപ നല്‍കണം.

300 മില്ലീലിറ്റര്‍ വെള്ളം ഗ്ലാസോടുകൂടി മൂന്നുരൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കും. പാത്രം കയ്യിലുണ്ടെങ്കില്‍ രണ്ടുരൂപയാണ് ഈടാക്കുക. 500 എംഎല്‍ വെള്ളത്തിന് 5 രൂപയും കുപ്പികയ്യിലുണ്ടെങ്കില്‍ മൂന്നുരൂപയും നല്‍കണം.

