ന്യൂഡല്‍ഹി: 2030ഓടെ രാജ്യത്ത് വില്‍ക്കുന്ന പകുതി വാഹനങ്ങളും സിഎന്‍ജിയിലോടുന്നതാകും. മാരുതി സുസുകിയുടെയും ഹ്യൂണ്ടായ് മോട്ടോര്‍ ഇന്ത്യയുടെയുമാകും കൂടുതല്‍ സിഎന്‍ജി വാഹനങ്ങള്‍ നിരത്തിലുണ്ടാകുക.

പത്തുവര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി 10,000 സിഎന്‍ജി സ്റ്റേഷനുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നാച്വുറല്‍ ഗ്യാസ് ഇന്‍ഫ്രസ്ട്രക്ചര്‍ ഡെവലപ്‌മെന്റ് പ്ലാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉണ്ടാക്കിക്കഴിഞ്ഞു.

സിഎന്‍ജി വ്യാപകമാകുന്നതോടെ അസംസ്‌കൃത എണ്ണയുടെ ഇറക്കുമതി ബില്ലില്‍ 2030ഓടെ 11 ലക്ഷം കോടി രൂപ ലാഭിക്കാനാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

നിലവില്‍ മാരുതി സുസുകിയും ഹ്യൂണ്ടായ് മോട്ടോര്‍ ഇന്ത്യയുമാണ് സിഎന്‍ജി വാഹനങ്ങള്‍ വില്‍ക്കുന്നത്. വരുംമാസങ്ങളില്‍ പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വിലവര്‍ധിക്കുന്നതോടെ സിഎന്‍ജി വാഹനങ്ങളുടെ വില്പന വര്‍ധിക്കുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടുന്നത്.

സാന്‍ട്രോയുടെ സിഎന്‍ജി വേര്‍ഷന്‍ ഇറക്കിയതോടെ ചെറുകാറുകളുടെ വിഭാഗത്തില്‍ ഡിമാന്റ് കൂടിയതായി പറയുന്നു.

ഡല്‍ഹിയിലും ഗുജറാത്ത്, മഹാരാഷ്ട്ര, ആന്ധ്ര, തെലങ്കാന, ഒഡീഷ, യുപി, പഞ്ചാബ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത നഗരങ്ങളിലും സിഎന്‍ജി വാഹനങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ഓടുന്നത്. രാജ്യത്ത് ഇപ്പോള്‍ 1424 സിഎന്‍ജി സ്റ്റേഷനുകളുണ്ട്.

