നിങ്ങള്‍ ട്രെയിനില്‍ ഇടക്കിടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നയാളാണോ? ബുക്കിങ് കണ്‍ഫേം ആയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ആശങ്കപ്പെടാറുണ്ടോ? ഇതാ അതിന് പരിഹാരവുമായി റെയില്‍വെ.

ഇനിമുതല്‍ റിസര്‍വേഷന്‍ ചാര്‍ട്ടുകള്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ കാണാം. ഒഴിവുള്ളതും ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഭാഗികമായി ബുക്ക് ചെയ്ത ബെര്‍ത്തുകളെപറ്റിയുമുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ഇതിലൂടെ അറിയാം. റിസര്‍വേഷന്‍ ചാര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കിയശേഷമാണ് ഈവിവരങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ കഴിയുക.

റെയില്‍വെ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയലാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ ഈവിവരം അറിയിച്ചത്. ചാര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കിയതിനുശേഷം ഒഴിവുള്ള ബെര്‍ത്തുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നത് യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും.

Hassle-Free Train Travel: Passengers can now access information on vacant, booked and partially booked train berths after preparation of the reservation chart, at the click of a button.



