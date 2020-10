ന്യൂഡല്‍ഹി: മൊറട്ടോറിയം കാലയളവിലെ പലിശ ഒഴിവാക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച ഹര്‍ജികളില്‍ വാദംകേള്‍ക്കുന്നത് ഒക്ടോബര്‍ 13ലേയ്ക്ക് നീട്ടി. സര്‍ക്കാരിന്റെ സത്യവാങ്മൂലം തൃപ്തിരമല്ലെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

മറ്റൊരു സത്യാവാങ്മൂലംകൂടി നല്‍കാന്‍ സര്‍ക്കാരിനോടും റിസര്‍വ് ബാങ്കിനോടും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കാമത്ത് സമിതിയുടെ ശുപാര്‍ശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് ചെയ്‌തെന്ന് കേന്ദ്രത്തിന്റെ സത്യവാങ്മൂലത്തിലില്ലെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഹര്‍ജിക്കാര്‍ ഉന്നയിച്ച നിരവധി പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരംകാണുന്നതില്‍ സത്യവാങ്മൂലം പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് കോടിതി പറഞ്ഞു. റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ്, വൈദ്യുതി മേഖലകലിലുള്ളവരുടെ ആശങ്കകള്‍ പരിഗണിക്കാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

തീരുമാനങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കുന്നതിനായി സര്‍ക്കാരോ റിസര്‍വ് ബാങ്കോ ഉത്തരവുകളോ സര്‍ക്കുലറുകളോ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ല. അന്തരഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല-കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

ഹര്‍ജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സത്യവാങ്മൂലങ്ങളും 12നകം നല്‍കണമെന്നും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രണ്ടുകോടി രൂപവരെയുള്ള വായ്പകളുടെ പിഴപ്പലിശ ഒഴിവാക്കാം എന്നുവ്യക്തമാക്കുന്ന സത്യവാങ്മൂലം കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നേരത്തെ കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിരുന്നു.

മൊറട്ടോറിയം കാലത്തെ പലിശ ഒഴിവാക്കണമെന്ന്‌ ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഒരുകൂട്ടം ഹര്‍ജികള്‍ പരിഗണിക്കവെയാണ് കോടതി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ജസ്റ്റിസ് അശോക് ഭൂഷണ്‍ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കുന്നത്.

Centre's Plan Fails To Deal With Issues: Top Court On Waiver Of Compound Interest On Loans