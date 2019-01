ന്യൂഡല്‍ഹി: ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് മുന്‍ മേധാവി ചന്ദ്ര കൊച്ചാര്‍, ഭര്‍ത്താവ് ദീപക് കൊച്ചാര്‍ എന്നിവര്‍ക്കെതിരെയുള്ള പ്രാഥമിക അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിച്ചേക്കും.

വീഡിയോകോണ്‍ ഗ്രൂപ്പിന് വഴിവിട്ട് വായ്പ അനുവദിച്ചെന്ന ആരോപണത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് ഇരുവര്‍ക്കുമെതിരെ കേസെടുത്തത്.

കൊച്ചാറിനെതിരെ കേസെടുത്തതിന് പിന്നാലെ, വിദേശത്ത് ചികിത്സയിലുള്ള ധനമന്ത്രി അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ്‌ലി ട്വിറ്ററിലൂടെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. അന്വേഷണ സാഹസികത എന്ന പരാമര്‍ശത്തോടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിമര്‍ശനം.

അതിനിടെ ഇരുവര്‍ക്കുമെതിരെ കേസെടുത്ത സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ റാഞ്ചിയിലേയ്ക്ക് സ്ഥലംമാറ്റുകയും ചെയ്തു.

ജെയ്റ്റ്‌ലിയുടെയും മറ്റുമന്ത്രിമാരുടെയും നടപടിക്കെതിരെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ജയ്റ്റ്‌ലി സിബിഐയ്ക്കുമേല്‍ സമ്മര്‍ദം ചെലുത്തുകയാണെന്നും കേസ് വൈകിപ്പിക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയെന്ന്ും ഇവര്‍ ആരോപിച്ചു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സ്ഥലംമാറ്റിയത്.

ചന്ദ കൊച്ചാര്‍ സിഇഒ ആയിരുന്നകാലത്ത് വീഡിയോകോണിന് 3,250 കോടി രൂപ വായ്പ നല്‍കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കേസ്.

