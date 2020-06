കോവിഡ് വ്യാപനംമൂലം വീട്ടിലിരുന്ന്‌ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് പലരും. കുട്ടികള്‍ക്കാണെങ്കില്‍ ഓണ്‍ലൈനിലാണ് ക്ലാസുകള്‍ നടക്കുന്നത്.

ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ഡാറ്റ നല്‍കുന്ന മികച്ച പ്ലാനുകള്‍ അന്വേഷിക്കുന്നവര്‍ ഏറെയാണ്. അവര്‍ക്കിതാ വിവിധ ടെലികോം കമ്പനികളുടെ പ്ലാനുകള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

എയര്‍ടെല്‍

ഭാരതി എയര്‍ടെലിന്റെ 499 രൂപ പ്ലാനില്‍ പ്രതിദിനം രണ്ട് ജി.ബി അതിവേഗ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കാം. പരിധിയില്ലാത്ത കോളുകളോടൊപ്പം 100 എസ്എംഎസും സൗജന്യമാണ്. 56 ദിവസമാണ് പ്ലാനിന്റെ കാലാവധി.

ജിയോ

സമാനമായ പ്ലാനിന് ജിയോ ഈടാക്കുന്നത് 444 രൂപയാണ്. ദിനംപ്രതി 2 ജി.ബി അതിവേഗ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കാം. ജിയോ നമ്പറിലേയ്ക്ക് പരിധിയില്ലാതെ കോള്‍ ചെയ്യാം. മറ്റ് നെറ്റുവര്‍ക്കുകളിലേയ്ക്ക് 2,000 മിനുട്ട് കോളും ദിനംപ്രതി 100 എസ്എംഎസും സൗജന്യമാണ്. 56 ദിവസം കാലാവധിയുള്ള പ്ലാനിലൂടെ മൊത്തം 112 ജി.ബി ഡാറ്റയാണ് ലഭിക്കുക.

ബിഎസ്എന്‍എല്‍

ടെലികോം കമ്പനികളില്‍ താരതമ്യേന വിലകുറഞ്ഞ പ്ലാനാണ് ബിഎസ്എന്‍എലിന്റേത്. 365 രൂപയുടെ പ്ലാനില്‍ പ്രതിദിനം 2 ജി.ബി ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കാം. പരിധിയില്ലാതെ(ദിവസം 250 മിനുട്ട്) കോളുകളും അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതിദിനം 100 എസ്എംഎസ് സൗജന്യമാണ്. 60 ദിവസമാണ് ഈ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ലഭിക്കുകയെങ്കിലും 365 ദിവസംവരെ പ്ലാനിന്റെ വാലിഡിറ്റി നിലനില്‍ക്കും.

Best prepaid plans under Rs 500 with 2GB daily data