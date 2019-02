ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയിലെ ഫാക്കല്‍റ്റി ഓഫ് മാനേജുമെന്റ് സ്റ്റഡീസിലെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കെല്ലാം ജോലി ലഭിച്ചു.

2017-19 ബാച്ചിലെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കാണ് കാമ്പസ് പ്ലെയ്‌സ്‌മെന്റ് വഴി ജോലി ലഭിച്ചത്. ശരാശരി വാര്‍ഷിക ശമ്പളം 23.2 ലക്ഷം രൂപയാണ് കമ്പനികള്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞവര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 2.1 ലക്ഷം കൂടുതലാണിത്.

ബാച്ചിലെ മികച്ച 100 പേര്‍ക്ക് 27 ലക്ഷമാണ് ശമ്പളം. കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം ഇത് 26 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു. ശരാശരി ശമ്പളത്തില്‍ 18 ശതമാനം വര്‍ധനവാണുള്ളത്. വനിതാ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ക്ക് 25.1 ലക്ഷമാണ് ശരാശരി ശമ്പളം. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഇത് 21.3 ലക്ഷമായിരുന്നു.

സെയില്‍സ്, മാര്‍ക്കറ്റിങ് വിഭാഗത്തിലെ ജോലിയാണ് 25 ശതമാനംപേരും തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. നെസ് ലെ, ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ യുണിലിവര്‍, ബിഎംഡബ്ല്യു, മെക്കിന്‍സി, ഗൂഗിള്‍ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളാണ് പ്രധാനമായും ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

