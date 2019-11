പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ആധാര്‍ മൊബൈല്‍ ആപ്പ് പരിഷ്‌കരിച്ചു. ആധാര്‍ നമ്പറിനൊപ്പം പേര്, ജനന തിയതി, വിലാസം, ഫോട്ടോ, വിലാസം തുടങ്ങിയവ വിവരങ്ങള്‍ ആപ്പില്‍ ലഭിക്കും.

ഗൂഗിള്‍ പ്ലേസ്റ്റോറില്‍നിന്ന് പുതിയ ആപ്പ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് യുഐഡിഎഐ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഐഫോണിലും പുതിയ ആപ്പ് ലഭ്യമാണ്.

പുതിയ ആപ്പിലെ സവിശേഷതകള്‍

1. ആധാര്‍ സര്‍വീസ് ഡാഷ്‌ബോര്‍ഡ്; ആധാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിഭാഗം.

2. മൈ ആധാര്‍ സെക് ഷന്‍: നിങ്ങളുടെ വ്യക്തി വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനും കാണുന്നതിനുമുള്ള ഭാഗം.

എംആധാര്‍ ആപ്പ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്താലുള്ള നേട്ടം

1.നിങ്ങള്‍ എവിടെപോയാലും ആധാര്‍ കാര്‍ഡ് കൂടെകൊണ്ടുപോകേണ്ടതില്ല. ആധാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം എംആധാര്‍ ആപ്പ് മതി.

2. ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങള്‍ താല്‍ക്കാലികമായി ലോക്ക് ചെയ്യാനും ലോക്ക് മാറ്റാനുമുള്ള സൗകര്യം.

