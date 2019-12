By: ബിനില്‍/ മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്

കൊച്ചി: കൊച്ചിയിൽ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വിദേശ വനിതയോട് അടിയന്തരമായി രാജ്യം വിടാൻ നിർദേശിച്ചു. നോർവീജിയൻ സ്വദേശിനി ജാനി മെറ്റി ജോൺസണിനാണ് അധികൃതരുടെ നിർദേശം ലഭിച്ചത്.

തിങ്കളാഴ്ച ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലേക്ക് നടന്ന ലോങ് മാർച്ചിൽ ജാനി മെറ്റ് ജോൺസൺ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇമിഗ്രേഷൻ അധികൃതരിൽനിന്ന് നാടുവിടാനുള്ള നിർദേശം ജാനിക്ക് ലഭിച്ചത്.

വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് ടൂറിസ്റ്റ് വിസയിൽ ഇന്ത്യയിൽ എത്തുന്നവർക്ക് ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിലോ സമരങ്ങളിലോ പങ്കെടുക്കാൻ വിസാച്ചട്ടം അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി.

ജാനി താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി അധികൃതർ കാര്യം ധരിപ്പിച്ചു. ഇന്നുച്ചയോടു കൂടി ജാനി നോർവേയിലേക്ക് മടങ്ങും.

content highlights: Norwegian woman asked to leave India after she participated protest against caa in kochi