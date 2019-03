മഞ്ചേരി: 13 ദിവസം പ്രായമായ ശിശുവിനെ ശ്വാസംമുട്ടിച്ചുകൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ മാതാവിന് ഇരട്ടജീവപര്യന്തവും 50,000 രൂപ പിഴയും കോടതി ശിക്ഷവിധിച്ചു.

അകമ്പാടം നായാടംപൊയിലിൽ പൊട്ടൻപാറ വീട്ടിൽ ശാരദ (36)യെയാണ് ഒന്നാം അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്. കൊലപാതകത്തിനും തെളിവുനശിപ്പിച്ചതിനുമാണ് ഇരട്ടജീവപര്യന്തം അനുഭവിക്കേണ്ടത്. രണ്ടുകുറ്റത്തിനും 25,000 രൂപവീതം പിഴയും ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിഴ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ആറുമാസം തടവുകൂടി അനുഭവിക്കണം. അറസ്റ്റിലായശേഷം ഇവർക്ക് ഇതുവരെ ജാമ്യംലഭിച്ചിട്ടില്ല. മൂന്നുവർഷമായി മഞ്ചേരി സ്പെഷ്യൽ സബ്ജയിലിലാണ്. ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതോടെ കണ്ണൂർ വനിതാ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.

2016 ജൂൺ 12-പുലർച്ചെയാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. ശാരദയുടെ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. അവിഹിതമായി ഗർഭംധരിച്ച ഇവർ മുക്കം ഗവ. ആശുപത്രിയിലാണ് കുഞ്ഞിന് ജന്മംനല്കിയത്. കുഞ്ഞിന് തൂക്കം കുറവായതിനാൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽകോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. വീട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നുമുണ്ടായ ശകാരത്തെത്തുടർന്ന് കുഞ്ഞിനെ കൊലപ്പെടുത്തി കുഴിച്ചുമൂടിയെന്നാണ് കേസ്. ചാലിയാർ പഞ്ചായത്തംഗം പോലീസിൽ പരാതി നല്കിയതോടെയാണ് കൊലപാതകവിവരം പുറത്തുവന്നത്.

കേസിൽ 23 സാക്ഷികളെ വിസ്തരിച്ചു.

content highlights: mother gets double life imprisonment for the murder of newborn baby