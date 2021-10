എടക്കര : ദേവാലയിലെ സ്വർണം ഖനനം ചെയ്തിരുന്ന തുരങ്കത്തിൽ കുടുങ്ങിയ ഒരു മാസം പ്രായമായ ആനക്കുട്ടിക്ക് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ വനപാലകർ രക്ഷകരായി. മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനുശേഷം പുറത്തെത്തിച്ച ആനക്കുട്ടി തള്ളയാന ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൂട്ടത്തോടൊപ്പം ചേർന്നു.

പന്തല്ലൂർ ദേവാല മലയിലെ തുരങ്കത്തിൽനിന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ ആനക്കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടിരുന്നു. പരിസരപ്രദേശങ്ങളിൽ ആനക്കൂട്ടത്തെ കാണാനുണ്ടായിരുന്നില്ല.

തീറ്റ തേടുന്നതിനിടയിൽ തുരങ്കത്തിൽപ്പെട്ട ആനക്കുട്ടിയെ തിരിച്ചുകിട്ടാതെ കൂട്ടം മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നീങ്ങിയിരുന്നു. സ്ഥലത്തെത്തിയ വനപാലകർ തുരങ്കത്തിന്റെ വശങ്ങൾ ഇടിച്ചുനിരത്തിയാണ് ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം പുറത്തെത്തിച്ചത്.

സന്ധ്യയോടെ ആനക്കൂട്ടം മേയുന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് ആനക്കുട്ടിയെ വനപാലകർ എത്തിച്ചിരുന്നു. നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നു കരുതിയ കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചുകിട്ടിയപ്പോൾ കൂടെക്കൂട്ടി ആനക്കൂട്ടം നടന്നുനീങ്ങി. റെയ്ഞ്ച് ഓഫീസർ പ്രസാദ്, ഫോറസ്റ്റർ ജോർജ് പ്രവീൺസൺ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

A kutty baby elephant was reunited with the family after rescue by TN foresters in Mudumalai. Most heartwarming indeed. Kudos 👍👏 #TNForest #elephants #mudumalai pic.twitter.com/eX9gBd3oK7