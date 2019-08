കാളികാവ്: എറണാകുളം ജില്ലക്കാര്‍ക്ക് മലപ്പുറത്തുകാരെ മറക്കാനാവില്ല. കഴിഞ്ഞ മഹാപ്രളയത്തില്‍നിന്ന് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പ്രളയ ബാധിതരെ കരകയറ്റിയത് മലപ്പുറത്തുകാരാണ്. ഓര്‍ക്കാപ്പുറത്ത് മലപ്പുറത്തുകാര്‍ക്ക് ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടായി എന്ന് കേട്ടപ്പോള്‍ എറണാകുളത്തുകാര്‍ക്ക് സഹിക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ല. ജാതിയും മതവും മറന്ന് ദുരിതബാധിതരെ സഹായിക്കാനുള്ള തിരക്കിലാണവര്‍.

എറണാകുളത്തെ തെരുവുകച്ചവടക്കാരന്‍ നൗഷാദ് ഇതിന്റെ വലിയ ഉദാഹരണമാണ്. കച്ചവടവസ്തുക്കള്‍ പൂര്‍ണമായും ദുരിതബാധിതര്‍ക്കായി നൗഷാദ് സമര്‍പ്പിച്ചു. 'മഹാപ്രളയം വന്നപ്പോള്‍ ചങ്ക് പറിച്ചുനല്‍കിയവരാണ് മലപ്പുറത്തുകാര്‍. പരസ്പരസ്‌നേഹത്തിന്റെ വില എറണാകുളത്തുകാര്‍ക്ക് പഠിപ്പിച്ച മലപ്പുറത്തുകാരെ മറക്കാനാവില്ല. നമ്മുടെ കക്കൂസുകള്‍വരെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വീട്ടിലേക്കാവശ്യമായ സാധന സാമഗ്രികള്‍കൂടി നല്‍കിയവരാണ് മലപ്പുറത്തുകാര്‍. അവര്‍ക്കൊരു ദുരന്തമുണ്ടായപ്പോള്‍ കൈയുംകെട്ടി നോക്കിനില്‍ക്കുകയാണോ?' പറവൂരിലെ വീട്ടമ്മയുടെ ശബ്ദശകലം വൈറലായി മാറിയിട്ടുണ്ട്.

വീട്ടമ്മയുടെ ശബ്ദംകൂടി പുറത്തുവന്നതോടെ എറണാകുളം മലപ്പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുകയാണ്. സാമ്പത്തികവും ശാരീരികവുമായ സഹായങ്ങള്‍ അര്‍പ്പിക്കാനുള്ള മനസോടെയാണ് എറണാംകുളം, പറവൂര്‍, ആലുവ, പെരുമ്പാവൂര്‍ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളില്‍നിന്നായി ആളുകള്‍ നിലമ്പൂരിലെത്തിയിട്ടുള്ളത്. മുസ്ലിങ്ങള്‍ പെരുന്നാള്‍ നമസ്‌കാരം നിര്‍വഹിച്ച് പള്ളികളില്‍നിന്ന് പണം സമാഹരിച്ചാണ് ദുരന്തമേഖലകളിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ?ഞായറാഴ്ച ദുരന്തഭൂമിയിലെത്തിയ പെരുമ്പാവൂരിലെ 20 യുവാക്കള്‍ ദുരിതാശ്വാസപ്രവര്‍ത്തനം തുടരുകയാണ്.

എറണാകുളത്ത് ജോലിചെയ്യുന്ന ഒരു പോലീസുകാരന്‍ ഒരാഴ്ചത്തെ അവധിക്കായി അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാക്കിയണിഞ്ഞ് നിയമം നടപ്പിലാക്കാനല്ല, കള്ളിമുണ്ടെടുത്ത് സ്‌നേഹമെന്തെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മലപ്പുറത്തുകാരെ സഹായിക്കാനുള്ള പ്രവര്‍ത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടാനാണ് അവധിയെടുക്കുന്നതെന്ന് പോലീസുകാരന്‍ പറയുന്നത്. സംഘടനകള്‍ക്കും കൂട്ടായ്മകള്‍ക്കും പുറമെ വ്യക്തികളും ദുരന്തബാധിതരെ സഹായിക്കാന്‍ കൈകോര്‍ക്കുകയാണ്.

