പന്തീരാങ്കാവ്/ബേപ്പൂര്‍: അസമയത്ത് ദുരൂഹസാഹചര്യത്തില്‍ കണ്ട യുവാക്കള്‍ രണ്ടിടങ്ങളിലായി പിടിയില്‍. പന്തീരാങ്കാവിലും ബേപ്പൂരിലുമാണ് രണ്ടുപേര്‍ അറസ്റ്റിലായത്.

പാലാഴി ജങ്ഷനുസമീപം പുലര്‍ച്ചെ സംശയകരമായ സാഹചര്യത്തില്‍ പിടികൂടിയ യുവാവിനെ നാട്ടുകാര്‍ പോലീസിലേല്‍പ്പിച്ചു. കോട്ടൂളി പറയഞ്ചേരി മേലെ മനിയോത്ത് നന്ദു(24)വാണ് പിടിയിലായത്.

തുടര്‍ന്ന് യുവാവിന്റെ താമസസ്ഥലം പരിശോധിച്ചപ്പോള്‍ 'ബ്ലാക്ക്മാന്‍' വസ്ത്രങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. മുഖാവരണം, കറുത്ത വസ്ത്രങ്ങള്‍, ഓവര്‍കോട്ട് മുതലായവയാണ് കണ്ടെടുത്തത്.ഒരു വര്‍ഷത്തോളമായി വീട്ടുകാരുമായി പിണങ്ങി കഴിയുന്ന നന്ദു പാലാഴിയിലെ വാടകമുറിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഇവിടെനിന്നാണ് രാത്രിയില്‍ ബ്ലാക്ക്മാന്‍ വസ്ത്രങ്ങള്‍ ധരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്നതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

ലോക് ഡൗണ്‍ വിലക്ക് ലംഘിച്ചതിന് നന്ദുവിനെതിരേ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതപ്പെടുത്തുമെന്ന് പന്തീരാങ്കാവ് സ്റ്റേഷന്‍ ഹൗസ് ഓഫീസര്‍ ബിജു കെ.ജോസ് പറഞ്ഞു.

പാലാഴി, പന്തീരാങ്കാവ്, പയ്യടിമീത്തല്‍, പുത്തൂര്‍മഠം തുടങ്ങി ഒളവണ്ണ, പെരുമണ്ണ പഞ്ചായത്തുകളിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങള്‍ ദിവസങ്ങളായി അജ്ഞാതന്റെ ഭീഷണിയിലാണ്.

രാത്രിയില്‍ വീടിന്റെ വാതിലിനും ജനലിനും മുട്ടുകയും കല്ലെറിയുകയും ചെയ്യുന്നതായി വ്യാപകമായി പരാതിയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടുദിവസങ്ങളിലായി അസമയത്ത് കറങ്ങിനടന്ന 13 പേരെ പന്തീരാങ്കാവ് പോലീസ് അറസ്റ്റുചെയ്ത് കേസെടുത്തിരുന്നു.



ബേപ്പൂരില്‍ യുവാവ് പിടിയിലായത്ആയുധങ്ങള്‍ സഹിതം

ബേപ്പൂരില്‍ അര്‍ധരാത്രി സംശയാസ്പദമായി കറങ്ങിനടന്ന യുവാവ് പിടിയിലായത് ആയുധങ്ങള്‍ സഹിതം.

സമൂഹവിരുദ്ധ ശല്യമുള്ള മാറാട്, ബേപ്പൂര്‍ ഭാഗത്ത് സി.ഐ. മാരായ കെ. വിനോദന്‍, ടി.എന്‍. സന്തോഷ്‌കുമാര്‍ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടത്തിയ മിന്നല്‍ പരിശോധനയിലാണ് സിമെന്റ് കത്തി, പ്ലാസ്റ്റിക് പാമ്പ് എന്നിവ സഹിതം ഇരട്ടച്ചിറയ്ക്ക് സമീപംവെച്ച് കോയവളപ്പിലെ കൊണ്ടാരം കടവത്ത് സുരേഷ് (30) തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി 12 മണിക്ക് പിടിയിലായത്.

അപസ്മാരരോഗിയായ ഇയാള്‍ക്കെതിരേ മാറാട്, ചേവായൂര്‍, പന്നിയങ്കര പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളില്‍ മയക്കുമരുന്ന് സംബന്ധിച്ച കേസുകള്‍ ഉണ്ട്. ഇയാള്‍ മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയാണെന്നാണ് നിഗമനം.

ബേപ്പൂര്‍ പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ എത്തിച്ച സുരേഷ് ശുചിമുറിയിലേക്കാണെന്ന വ്യാജേന സ്റ്റേഷന് പുറത്തേക്കോടി രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിക്കവേ പിടികൂടി സി.ഐ. സന്തോഷ്‌കുമാര്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കുകയായിരുന്നു. കോടതി പ്രതിക്ക് ജാമ്യമനുവദിച്ചു.

Content Highlights: Blackman's clothes were found from the home