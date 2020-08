ബാലുശ്ശേരി: സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലെ ട്രോളുകളില്‍ വ്യാഴാഴ്ച നിറഞ്ഞുനിന്നത് പേരാമ്പ്ര മത്സ്യമാര്‍ക്കറ്റില്‍ നടന്ന കൂട്ടത്തല്ല്. കര്‍ശന കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന സമയത്ത് മാര്‍ക്കറ്റില്‍ നടന്ന അടിപിടിയെ ആക്ഷേപഹാസ്യത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ട്രോളര്‍മാര്‍.

ഒടുവില്‍ കൊറോണ വരുമ്പോള്‍ ''മാമനോടൊന്നും തോന്നല്ലേ മക്കളേ'' എന്ന് കൊറോണ തന്നെ ഓര്‍മപ്പെടുത്തുന്ന ട്രോള്‍ ഏറെ ചര്‍ച്ചചെയ്യപ്പെട്ടു.

ട്രോള്‍ പേരാന്പ്രയുടേതാണിത്. അടിപിടിക്ക് ശേഷം മത്സ്യങ്ങള്‍ക്ക് നടുവില്‍ ആഘോഷിച്ച് കിടക്കുന്ന പൂച്ചയെ ചിത്രീകരിച്ചും ട്രോളുകള്‍ ഇറങ്ങി. കൂട്ടത്തല്ലിന്റെ വീഡിയോയും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

