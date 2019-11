സുൽത്താൻബത്തേരി: മോഷണക്കേസിൽ റിമാൻഡിലായ യുവാവിനെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പുതുച്ചോല മാവാടി വീട്ടിൽ അജേഷ് (35) ആണ് മെഡിക്കൽകോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ എം.ഐ.സി.യു.വിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത്. അതി ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള അജേഷ് വെന്റിലേറ്ററിലാണുള്ളത്. പോലീസ് മർദനത്തിൽ പരിക്കേറ്റാണ് അജേഷിന്റെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായതെന്നാണ് അച്ഛൻ ശശിയുൾപ്പെടെയുള്ള ബന്ധുക്കൾ ആരോപിക്കുന്നത്.

വീട്ടിൽനിന്ന് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അജേഷിന് ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ തലയ്ക്കും അടിവയറിനും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്‌. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ശേഷം അജേഷിനെ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുംവഴി പോലീസ് മർദിച്ചുവെന്നാണ് ബന്ധുക്കളുടെ ആരോപണം. ഇതുസംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഡി.ജി.പി.ക്കും ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്കും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

പാതിരിപ്പാലത്തെ നിർമാണം നടക്കുന്ന വീട്ടിൽനിന്നും ഇൻവെർട്ടറിന്റെ ബാറ്ററി മോഷ്ടിച്ച കേസിൽ കഴിഞ്ഞ എട്ടിന് രാവിലെയാണ് അജേഷിനെ മീനങ്ങാടി പോലീസ് അറസ്റ്റുചെയ്തത്. അന്ന് വൈകീട്ടുതന്നെ ബത്തേരി ജെ.സി.എം. (രണ്ട്) കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ അജേഷിനെ വൈത്തിരി സബ് ജയിലിലേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു.

തൊട്ടടുത്ത ദിവസം അജേഷിനെ കാണുന്നതിനായി ഭാര്യ ഷിംജ ജയിലിലെത്തുമ്പോൾ, അജേഷിന് ഓർമയില്ലെന്നും നടക്കാൻപോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നുവെന്നും ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു. ഇതിനുശേഷമാണ് അജേഷിനെ വൈത്തിരി ആശുപത്രിയിലും തുടർന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.

എന്നാൽ, അജേഷിന് മർദനമേറ്റുവെന്നുള്ള ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് ജയിലധികൃതർ പറഞ്ഞു. നവംബർ എട്ടിന് രാത്രി പത്തുമണിയോടെയാണ് വൈത്തിരി സബ്ജയിലിലെത്തിച്ചത്. ഈ സമയത്ത് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, പിറ്റേദിവസം മദ്യം കിട്ടാഞ്ഞതിനെത്തുടർന്ന് അക്രമാസക്തനായ അജേഷ് സെല്ലിനുള്ളിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വൈത്തിരി ഗവ. താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് ചികിത്സ നൽകി. തിരികെ ജയിലിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും വീണ്ടും അക്രമാസക്തനാവുകയും ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവുകയും ചെയ്തതോടെ, ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് 11-ന്‌ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽകോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതെന്നും ജയിലധികൃതർ അറിയിച്ചു. അജേഷിന് ലിവർ സിറോസിസാണെന്നും ഇതോടൊപ്പം ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ട് ഡോ. കെ.ജി. സജിത്ത് കുമാർ മാതൃഭൂമിയോട് പറഞ്ഞു. അജേഷിന്റെ ആരോഗ്യനില വഷളാണെന്നും എന്നാൽ, പോലീസ് മർദിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല

നവംബർ എട്ടിന് രാവിലെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത അജേഷിനെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനും കേസിന്റെ ശാസ്ത്രീയ തെളിവെടുപ്പിനും ശേഷം വൈകീട്ട് എട്ടു മണിയോടെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. മെഡിക്കൽ പരിശോധനയ്ക്കുശേഷമാണ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത്. വൈത്തിരി സബ് ജയിലിലെത്തിക്കുന്നതുവരെ അജേഷിന് ശാരീരികമായി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

പി.ജി. പ്രേംദേവാസ്, മീനങ്ങാടി എസ്.ഐ.

Content Highlights: remanded accused ajesh from wayanad hospitalized in kozhikode, allegation against police