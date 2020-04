കോഴിക്കോട് : കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ബംഗാളിലെ ഹൗറയിൽ നേതൃത്വംകൊടുക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ ഐ.എ.എസ്സുകാരൻ. മേപ്പയ്യൂർ സ്വദേശിയും ഹൗറ മുനിസിപ്പൽ കമ്മിഷണറുമായ ബിജിൻ കൃഷ്ണ യാണ് ശ്രദ്ധേയമായ നീക്കങ്ങളിലൂടെ കൊറോണയോട് പൊരുതുന്നത്.

ഹൗറയിലെ 6000 പേർക്കിരിക്കാവുന്ന ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം രണ്ടുദിവസംകൊണ്ടാണ് ബിജിൻ കൃഷ്ണയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊറോണ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രമാക്കിമാറ്റിയത്. ഇവിടെ 150 കിടക്കകൾ സജ്ജമാക്കി. പരിചരണത്തിനായി നാല് ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പടെയുള്ള മെഡിക്കൽ സംഘം, ഭക്ഷണമൊരുക്കാൻ മികച്ച അടുക്കള എന്നിവയെല്ലാമുണ്ട്.

ഒറ്റമുറി വീടുകൾ ഏറെയുള്ള ഹൗറയിൽ വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുക പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം സ്റ്റേഡിയം നിരീക്ഷണകേന്ദ്രമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങwളിൽനിന്ന്‌ വരുന്നവരെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പരിശോധിച്ചശേഷമാണ് ക്വാറന്റൈൻ സെന്ററിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്.

വടകര കീഴ്പയ്യൂരിലെ റിട്ട. അധ്യാപക ദമ്പതിമാരായ തണ്ടലാട്ട് ബാലകൃഷ്ണൻ നായരുടെയും കെ. ഗീതയുടെയും മകനാണ് ബിജിൻ കൃഷ്ണ. രണ്ടുദിവസം കൊണ്ടാണ് ഹൗറ നഗരത്തിലെ ദുമുർജല ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം കൊറോണ നിരീക്ഷണ ആശുപത്രിയാക്കി മാറ്റിയത്.

ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയുടെ പ്രത്യേകനിർദേശമനുസരിച്ചാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ സ്റ്റേഡിയം നിരീക്ഷണകേന്ദ്രമാക്കിയത്. ശക്തമായ പ്രതിരോധപ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചൊവ്വാഴ്ച ഹൗറയിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു. ഇതെത്തുടർന്ന് ജനങ്ങൾ രോഷാകുലരായി. ബിജിൻ കൃഷ്ണയടക്കമുള്ളവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ കൊണ്ടാണ് അവരെ ശാന്തരാക്കിയത്.

2012-ബാച്ചിലെ ഐ.എ.എസ്. ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ബിജിൻ. അമേരിക്കയിലെ കാലിഫോർണിയയിൽ ഐ.ടി. പ്രൊഫഷണലായിരുന്ന ബിജിൻ കൃഷ്ണ ജോലി രാജിവെച്ചാണ് ഐ.എ.എസ്. നേടിയത്. 2014-ൽ ബംഗാളിലെ മുൻഷിദാബാദ് സബ്ഡിവിഷണൽ ഓഫീസറായാണ് ആദ്യനിയമനം. വിശ്വഭാരതി യൂനിവേഴ്സിറ്റി ശാന്തിനികേതനിൽ പി.എച്ച്ഡി ചെയ്യുന്ന ശ്രീസൂര്യ തിരുവോത്താണ് ഭാര്യ. മക്കൾ: ഗോവർധനും അഗ്നിവേശും.

