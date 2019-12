കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് ബാർ അസോസിയേഷന്റെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തേണ്ടിയിരുന്ന ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി, അഭിഭാഷകർ ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്ന സൂചന ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പരിപാടിക്കെത്താതെ വിട്ടുനിന്നു.

കേസുകൾ വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കുന്നതിന് മീഡിയേഷൻ സെന്റർ തുടങ്ങുന്നത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി മുഹമ്മദ് മുസ്താഖ് ശനിയാഴ്ച കോഴിക്കോട്ട് എത്തേണ്ടതായിരുന്നു.

എന്നാൽ, വെള്ളിയാഴ്ച ബാർ അസോസിയേഷൻ യോഗം, തിരുവനന്തപുരം വഞ്ചിയൂർ കോടതിയിൽ മജിസ്ട്രേറ്റും അഭിഭാഷകരും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ജഡ്ജിയെ ബഹിഷ്‌രിക്കണമെന്ന് പ്രമേയം പാസാക്കി. അഭിഭാഷകർ കോടതിവളപ്പിൽ പ്രകടനം നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതറിഞ്ഞാണ് ജഡ്ജി മുഹമ്മദ് മുസ്താഖ് പരിപാടിക്ക് എത്താതിരുന്നത്.

പി.കെ. അഹമ്മദ് മൂസയുടെ ചിത്രം അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങിലും ജഡ്ജി എത്തിയില്ല. ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി വിട്ടുനിന്നതുകാരണം ബാർ അസോസിയേഷൻ ഹാളിൽനടന്ന അനാച്ഛാദനച്ചടങ്ങിൽനിന്ന് ജില്ലാ ജഡ്ജി ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻ ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർമാരും വിട്ടുനിന്നു.

മീഡിയേറ്റേഴ്സായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അഭിഭാഷകർക്ക് നൽകുന്ന പരിശീലനക്ലാസ് ഉദ്ഘാടനമായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയുടെ പ്രധാന പരിപാടി. ഈ പരിപാടി ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്ന് ബാർ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാജഡ്ജിയെ അറിയിച്ചിരുന്നതായി പ്രസിഡന്റ് എം.പി. ജഗജിത്ത് പറഞ്ഞു. ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനച്ചടങ്ങ് ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

