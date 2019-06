കോഴിക്കോട്: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ അകമ്പടിവാഹനം വീണ്ടും വഴിതെറ്റി. ഞായറാഴ്ച രാത്രി വെസ്റ്റ്ഹിൽ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽനിന്ന്

കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ രാമനാട്ടുകര മേല്പാലത്തിലെത്തിയപ്പോളാണ് വഴിതെറ്റിയത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ്.ഐ.യെയും രണ്ടു പോലീസ് ഡ്രൈവർമാരെയും അന്വേഷണവിധേയമായി സസ്പെൻഡ്‌ ചെയ്തു. സിറ്റി ട്രാഫിക് എസ്.ഐ. ഗണേശൻ, ഇവിടത്തെ ഡ്രൈവർ ബൈജു, മാറാട് സ്റ്റേഷനിലെ ഡ്രൈവർ സത്യനേശൻ എന്നിവരെയാണ് സസ്പെൻഡ്‌ ചെയ്തത്. അകമ്പടിപോയ മാറാട് സി.ഐ. കെ. ദിലീഷിനോട് വിശദീകരണം തേടി. സുരക്ഷാപ്പാളിച്ചയുണ്ടായെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സിറ്റി പോലീസ് മേധാവി എ.വി. ജോർജാണ് ഇവരുടെപേരിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. സി.ഐ.യുടെ വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ എ.വി. ജോർജ്‌ ഉത്തരമേഖലാ ഐ.ജി.ക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകുമെന്നറിയുന്നു.

ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഒമ്പതേമുക്കാലിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിയത്. പത്തിന് രാമനാട്ടുകര മേൽപ്പാലത്തിന് സമീപമെത്തിയപ്പോൾ മുന്നിൽ ട്രെയിലർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നിൽനിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹനവും പോലീസിന്റെ അകമ്പടിവാഹനങ്ങളും നിർത്താതെ ഹോണടിക്കുന്നത് കേട്ടതോടെ ഭയാശങ്കയിലായ ട്രെയിലറിന്റെ ഡ്രൈവർ മേൽപ്പാലത്തിന് അരികിലായി വണ്ടി ഒതുക്കിയിട്ടു. മേൽപ്പാലത്തിന് സമീപം യുടേൺ വഴി ഇടത്തേക്ക്‌ തിരിഞ്ഞാണ് വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടിയിരുന്നത്.

എന്നാൽ, അകമ്പടിവാഹനങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹനവും മേൽപ്പാലത്തിലൂടെ മുന്നോട്ടുപോയി. പിന്നീടാണ് മേൽപ്പാലത്തിന് താഴെയുള്ള റോഡിലൂടെയാണ് വഴിയെന്ന് പോലീസ് ഡ്രൈവർമാർക്ക് ബോധ്യമായത്. വഴിതെറ്റിയത് സി.ഐ.യ്ക്കും അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. ഉടൻ മേൽപ്പാലത്തിലൂടെ തിരിച്ചെത്തി വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയും അകമ്പടിവാഹനങ്ങളും ഇടതുവശത്തെ റോഡിലേക്ക് കടന്നു.

മാർച്ച് ഒമ്പതിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അകമ്പടിവാഹനത്തിന് സി.എച്ച്. മേൽപ്പാലത്തിന് മുകളിൽവെച്ച് വഴിതെറ്റിയിരുന്നു. അന്ന് സിറ്റി ട്രാഫിക്കിലെ ഒരു എസ്.ഐ.യുടെയും ട്രാഫിക്‌ ഡ്രൈവറുടെയുംപേരിൽ നടപടിയുണ്ടായി. ഇരുവരെയും തീവ്രപരിശീലനത്തിന് മാലൂർകുന്ന് എ.ആർ. ക്യാമ്പിലേക്ക് ഒരാഴ്ചത്തേയ്ക്ക് മാറ്റി. കെ.പി. കേശവമേനോൻ ഹാളിലേക്കായിരുന്നു അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പോകേണ്ടിയിരുന്നത്.

Content highights: CM Pinarayi's Escort vehicle accidentally diverted from the convoy again in Kozhikode, 3 policemen suspended