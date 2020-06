കോഴിക്കോട്‌: ജോലികഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയിട്ടും ഡോ. ഗീതയുടെ ഉള്ളിൽനിന്ന് ആതിരയുടെ കണ്ണീർ മാഞ്ഞുപോയിട്ടില്ല. ‘‘എന്റെ കരിയറിൽ ഇങ്ങനെയൊരവസ്ഥ ഞാൻ നേരിടേണ്ടിവന്നിട്ടില്ല. ആ ഒരു ഷോക്കിൽനിന്ന് ഞാനിപ്പോഴും മുക്തയായിട്ടില്ല’’ -ഇതുപറയുമ്പോൾ കോഴിക്കോട് ആസ്റ്റർ മിംസ് ആശുപത്രിയിലെ ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് ഡോ. ഗീതയുടെ വാക്കുകളിൽ ഇടർച്ച... നിതിൻ ഇനിയില്ലെന്ന് ബന്ധുക്കൾക്കൊപ്പം ആതിരയെ അറിയിക്കേണ്ട ഏറ്റവും കുഴക്കുന്ന ചുമതല അവർക്കായിരുന്നു -സങ്കീർണമായ പ്രസവ ശസ്ത്രക്രിയകളെക്കാൾ അതിസങ്കീർണമായ ജോലി.

തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ആതിരയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഭർത്താവിന് എന്തോ ആരോഗ്യപ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് സൂചന ലഭിച്ചതിനാലാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ആതിര അല്പം ക്ഷീണിതയായിരുന്നെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു. വിദേശത്തുനിന്നുവന്ന് ക്വാറന്റീനിൽ കഴിഞ്ഞശേഷം ആതിര ഡോ. ഗീതയുടെ അടുത്താണ് ചികിത്സതേടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആതിരയുടെ കഥ ഡോക്ടർക്കുമറിയാം. അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ, ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലയോടെ ഹൃദയത്തുടിപ്പിൽ അല്പം വ്യത്യാസം കണ്ടുതുടങ്ങി. പിന്നെ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലാതെ ആതിരയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും ജീവൻ രക്ഷിക്കുക എന്നതിനായി മുൻഗണന. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വളരെപ്പെട്ടെന്ന് സിസേറിയൻ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. സിസേറിയനുമുമ്പേ ഭർത്താവിനെ വിളിച്ച് സമ്മതമെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷേ, ‘നിതിന് വയ്യ. ഇപ്പോൾ വിളിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ എല്ലാം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെ’ന്ന് ബന്ധുക്കൾ ആതിരയെ പറഞ്ഞുമനസ്സിലാക്കി. അപ്പോഴും നിതിൻ വിളിച്ചാൽ വിളികേൾക്കില്ലെന്ന് ആതിരയ്ക്കറിയില്ലായിരുന്നു.

ചൊവ്വാഴ്ച സിസേറിയൻ കഴിഞ്ഞ് വാർഡിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോഴാണ് നിതിന്റെ ആരോഗ്യനില അല്പം സീരിയസാണെന്ന് ആതിരയെ അറിയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നും പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ എല്ലാവരെയും നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ നിതിൻ വെന്റിലേറ്ററിലാണ് എന്നറിയിച്ചപ്പോൾ ആതിരയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി. തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവന് എന്തോപറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നീട് തുറന്നുപറയാൻത്തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. ഡോ. ഗീതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം ഡോക്ടർമാർതന്നെ റൂമിൽ അണിനിരന്നു. നിതിൻ ഇനിയില്ലെന്ന് ബന്ധുക്കൾ അറിയിച്ചതോടെ ആതിരയുടെ എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും വിട്ടു. ഡോ. ഗീതയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് വാവിട്ടുകരഞ്ഞു. ഡോക്ടറുടെ കണ്ണുകളും നിറഞ്ഞു. ആതിരയെ അമ്മ മകളെയെന്നപോലെ ചേർത്തുപിടിച്ച് ഡോക്ടർ സാന്ത്വനിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ, ആതിരയുടെ പൊട്ടിക്കരച്ചിലിനുമുന്നിൽ എല്ലാവരും നിസ്സഹായരാവുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു.

ഒടുവിൽ നിതിനെ അവസാനമായി കാണിക്കാൻ ആതിരയെ വീൽച്ചെയറിൽ എത്തിക്കുമ്പോഴും തൊട്ടുപിറകിൽ ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു; അമ്മയെപ്പോലെ...

