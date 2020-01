പ്ലാസ്റ്റിക് രഹിത കേരളത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന നമുക്ക് വീട്ടിലെ ബെഡ്ഷീറ്റില്‍നിന്ന് ആ മാറ്റത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാം.

വീട്ടിലെ പഴയ ബെഡ്ഷീറ്റുമായി വരുന്നവര്‍ക്ക് അതില്‍നിന്നും മനോഹരമായ സഞ്ചികള്‍ നിര്‍മിച്ചുനല്‍കാനൊരുങ്ങുകയാണ് ക്ലബ്ബ് എഫ്.എം. 'സഞ്ചിവിപ്ലവം' എന്ന ഈ കാമ്പയിനിലൂടെ. കടകളില്‍നിന്നും വലിയ വിലനല്‍കി വാങ്ങേണ്ടിവരുന്ന തുണിസഞ്ചികള്‍ തികച്ചും സൗജന്യമായി നിര്‍മിച്ചുനല്‍കുകയും അതുവഴി പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാനും വഴിയൊരുക്കുന്നു.

ജനുവരി അഞ്ചിന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടുമുതല്‍ ഏഴുവരെയും തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 10 മുതല്‍ രണ്ടുവരെയും കോഴിക്കോട് കെ.പി. കേശവമേനോന്‍ ഹാളില്‍ ബെഡ്ഷീറ്റുമായി എത്തുന്നവര്‍ക്ക് അര മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ത്തന്നെ സഞ്ചികള്‍ സൗജന്യമായി നിര്‍മിച്ചുനല്‍കുന്നു. ഒരു വലിയ ബെഡ് ഷീറ്റില്‍നിന്ന് ഏകദേശം എട്ടുസഞ്ചികള്‍വരെ നിര്‍മിക്കാം. ഫോണ്‍: 0495 2779404.

