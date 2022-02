ചങ്ങനാശ്ശേരി: കുറിച്ചി സ്വദേശിയായ യുവാവിനെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽനിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള കപ്പൽയാത്രയ്ക്കിടെ കാണാതായി. കുറിച്ചി ഔട്ട് പോസ്റ്റിന് സമീപം വലിയിടത്തറ വീട്ടിൽ പരേതനായ കുരുവിളയുടെയും കുഞ്ഞൂഞ്ഞമ്മയുടെയും മകൻ ജസ്റ്റിൻ കുരുവിളയെ (30) കാണാനില്ലെന്നാണ് ബന്ധുക്കളെ കപ്പൽ അധികൃതർ ബുധനാഴ്ച അറിയിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ചിങ്ങവനം പോലീസിൽ ബന്ധുക്കൾ പരാതി നൽകി. വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെ കപ്പൽ അധികൃതർ, ജസ്റ്റിനായുള്ള അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് അറിയിച്ചത് വീട്ടുകാർക്ക് ആഘാതവുമായി.

കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയാണ് ജസ്റ്റിൻ അവസാനമായി ബന്ധുക്കളെ വിളിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ചയും ചൊവ്വാഴ്ചയും ജസ്റ്റിനെപ്പറ്റി വിവരമില്ലായിരുന്നു.

നാലുവർഷംമുമ്പാണ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് പഠിച്ച ജസ്റ്റിൻ സ്ട്രീം അറ്റ്‌ലാന്റിക്കെന്ന കപ്പലിൽ അസിസ്റ്റന്റ് കുക്കായത്. ജനുവരി 31-നാണ് കപ്പൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽനിന്ന് യാത്രതിരിച്ചത്. ഫെബ്രുവരി 23-ന് അമേരിക്കൻ തീരത്ത് എത്തേണ്ടതാണ്.

ജസ്റ്റിൻ കുരുവിള

ജസ്റ്റിന്റെ സഹോദരനെയാണ് ആദ്യം ഫോണിൽ വിവരം അറിയിച്ചത്. ഉച്ചയോടെ ഇ-മെയിൽ സന്ദേശവും ലഭിച്ചു. കുറിച്ചി ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തംഗം ബിന്ദു രമേശ് വിവരം ബുധനാഴ്ച ചിങ്ങവനം പോലീസിൽ അറിയിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പോലീസ് രഹസ്യാന്വേഷണവിഭാഗവും വിവരം തേടി.

ജസ്റ്റിന്റെ തിരോധാനം സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ വിവരം ലഭിക്കാൻ സർക്കാരുകൾ ഇടപെടണമെന്നാണ് ബന്ധുക്കളുടെ ആവശ്യം. അവർ മുൻമുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി, കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം.പി., അഡ്വ. ജോബ് മൈക്കിൾ എം.എൽ.എ. എന്നിവരെയും സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റിൻ കുരുവിളയെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം.പി. കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഡോ. എസ്.ജയശങ്കറുടെയും ആഫ്രിക്കൻ ഹൈക്കമ്മീഷണറുടെയും സഹായം അഭ്യർഥിച്ചു.

ജസ്റ്റിന്റെ വരവും കാത്ത് അമ്മ

ചങ്ങനാശ്ശേരി: കുറിച്ചി വലിയിടത്തറ വീട്ടിലെ ചാരുകസേരയിൽ തളർന്നിരിക്കുമ്പോഴും മകൻ തിരിച്ചെത്തുമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയിലാണ് കുഞ്ഞൂഞ്ഞമ്മ. മകനെ കാണാനില്ലെന്ന വിവരം അറിഞ്ഞതുമുതൽ ഈ അമ്മ പ്രാർഥനയിലാണ്.

കുറിച്ചി ഔട്ട് പോസ്റ്റിന് സമീപം വലിയിടത്തറ വീട്ടിൽ പരേതനായ കുരുവിളയുടെയും കുഞ്ഞൂഞ്ഞമ്മയുടെയും മകൻ ജസ്റ്റിൻ കുരുവിളയെ കപ്പൽജോലിക്കിടെയാണ് കാണാതായത്. ജസ്റ്റിന്റെ സഹോദരൻ ഷെഫിന്റെ ഫോണിലേക്ക്‌ സ്ട്രീം അറ്റ്‌ലാന്റിക് എന്ന ചരക്ക് കപ്പലിലെ അധികൃതർ വിളിച്ചത് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഏഴരയ്ക്കാണ്.

രണ്ടാഴ്ചമുമ്പായിരുന്നു ഷെഫിന്റെ വിവാഹം. മൂന്നുദിവസംമുമ്പുവരെയും ജസ്റ്റിൻ വീടുമായി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. ജസ്റ്റിനെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഡർബനിൽനിന്ന്‌ അമേരിക്കയിലെ ബയോണിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ കാണാതായെന്നാണ് വിവരം. കുടുംബത്തിന്റെ ആശ്രയമായിരുന്നു ജസ്റ്റിൻ. ആറ് വർഷമായി കപ്പലിൽ കുക്കാണ്. മൂന്നുമാസം മുമ്പ് അവധിക്കെത്തിയിരുന്നു. ചേട്ടന്റെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായില്ലെങ്കിലും അടുത്തമാസം എല്ലാവർക്കും ഒരുമിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അന്ന് മടങ്ങിയത്. അമ്മ കുഞ്ഞൂഞ്ഞമ്മയ്ക്കും സഹോദരി ഷിക്കയ്ക്കും ജസ്റ്റിനെ കാണാതായെന്ന വിവരം വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. മൂന്നുവർഷംമുമ്പ് ജസ്റ്റിന്റെ അച്ഛൻ കുരുവിള തീവണ്ടി തട്ടി മരിച്ചതിന്റെ ആഘാതത്തിൽനിന്ന് ഈ കുടുംബം ഇനിയും മോചിതരായിട്ടുമില്ല.

എറണാകുളത്തെ കപ്പൽജോലിക്കാരുടെ സംഘടനാ പ്രതിനിധികളും വീട്ടിലെത്തി ബന്ധുക്കളുമായി സംസാരിച്ചു. സഹോദരൻ ഷെഫിനും അഞ്ചുവർഷമായി കപ്പലിൽ ജോലിചെയ്യുകയാണ്. സഹോദരി ഷിക്ക സൗദിയിൽ നഴ്‌സാണ്.

കുടുംബത്തെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ജനപ്രതിനിധികളും

: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽനിന്ന് യു.എസിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ കാണാതായ ജസ്റ്റിന്റെ കുറിച്ചി വലിയിടത്തറ വീട്ടിലേക്ക് ആശ്വാസവാക്കുകളുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി വി. മുരളീധരന്റെ വിളിയെത്തി. ജസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വിവരങ്ങളും കൈമാറാൻ ബന്ധുക്കൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയ അദ്ദേഹം, എല്ലാ സഹായവും ഉറപ്പ് നൽകി.

തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ എം.എൽ.എ., അഡ്വ.ജോബ് മൈക്കിൾ എം.എൽ.എ. എന്നിവരും ജസ്റ്റിന്റെ വീട്ടിലെത്തി കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. കപ്പലിൽനിന്ന് കാണാതായ ജസ്റ്റിന്റെ കുറിച്ചിയിലെ വലിയിടത്തിറ വീട് ബി.ജെ.പി. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ലിജിൻ ലാൽ സന്ദർശിച്ചു. നേതാക്കളായ എസ്.രതീഷ്, സോബിൻലാൽ, ബി.ആർ.മഞ്ജീഷ്, എം.എൻ.അനിൽ കുമാർ, ബിജു മങ്ങാട്ടുമഠം എന്നിവരും ലിജിൻ ലാലിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

