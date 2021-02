ഗാന്ധിനഗർ : സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ രണ്ടുതവണ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയിട്ടും മൂന്നുവർഷമായി എഴുന്നേൽക്കാനാകാതെ കിടന്ന യുവാവിന് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ചികിത്സയിലൂടെ സൗഖ്യം. ശ്വസനത്തിനായി കഴുത്തിൽ ദ്വാരമിട്ടിരുന്ന തിരുവാർപ്പ് സ്വദേശിയായ 22-കാരനെ, ന്യൂറോ സർജറി മേധാവി ഡോ. പി.കെ.ബാലകൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് സുഖപ്പെടുത്തിയത്. ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ കഴുത്തിലെ ദ്വാരമടയ്ക്കുകയും ശ്വസനപ്രക്രിയ സാധാരണരീതിലാക്കുകയും ചെയ്തു. രോഗി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആശുപത്രി വിടുമെന്നും ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചു.

ഇടയ്ക്കിടെ ശരീരത്തിന്റെ തുലനാവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെട്ട് വീണുപോകുന്നതായിരുന്നു അസുഖം. പത്താം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോ‌ഴാണ് ആരംഭം. പരിശോധനയിൽ സുഷുമ്നാനാഡിയിലെ തകരാറെന്ന് കണ്ടെത്തി. തിരുവനന്തപുരത്തെ ആശുപത്രിയിൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയതോടെ രോഗം മാറി.

മൂന്നുവർഷം മുമ്പ് കോട്ടയത്ത് ഡിഗ്രിക്ക്‌ പഠിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അസുഖമുണ്ടായി. മാസങ്ങളോളം വെന്റിലേറ്ററിലും തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലുമായിരുന്നു. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുശേഷം പൂർണമായും കിടപ്പിലായി. ശ്വസനത്തിനായി കഴുത്തിൽ ദ്വാരമിടുകയുംചെയ്തു. മൂക്കിലിട്ട കുഴലിലൂടെയാണ് ഭക്ഷണം നൽകിയിരുന്നത്. രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് അസുഖം മൂർച്ഛിച്ചപ്പോൾ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

