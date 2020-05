കൊട്ടാരക്കര : ഇരണൂരിൽ ആർ.എസ്.എസ്. പ്രവർത്തകരെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന കേസിൽ പ്രധാനപ്രതി പിടിയിൽ. സദാനന്ദപുരം നിരപ്പുവിള വീട്ടിൽ കലേഷ് (37) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്.

ആർ.എസ്.എസ്. ശാഖ നടത്തുന്നതിലുള്ള വിരോധം നിമിത്തം ഇരണൂർ നിരപ്പുവിള യമുനമന്ദിരത്തിൽ സുബിൻദേവ്, സുഹൃത്ത് സൂരജ് എന്നിവരെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചെന്നായിരുന്നു കേസ്. പ്രതി സി.പി.എം. പ്രവർത്തകനാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. മുൻപും കൊലപാതക്കേസിൽ പ്രതിയായിട്ടുള്ള കലേഷ് സംഭവത്തിനുശേഷം ഒളിവിലായിരുന്നു. മറ്റുപ്രതികളെല്ലാം നേരത്തേ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു.

കൊട്ടാരക്കര എസ്.ഐ. രാജീവ്, എ.എസ്.ഐ.മാരായ അനിൽ കുമാർ, ഓമനക്കുട്ടൻ, സി.പി.ഒ.മാരായ രതീഷ്, മഹേന്ദ്രൻ എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.

