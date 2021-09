ആലപ്പാട്: മധ്യകേരളത്തില്‍ പ്രളയമുണ്ടായാലും രക്ഷകരായി ഞങ്ങളുണ്ടാകും. ഇവിടെ ദുരന്തം സംഭവിച്ചാലും ഞങ്ങള്‍തന്നെ ഓടിയെത്തും-ബിജുവും സുബിനും വിക്കിയും പറഞ്ഞു.

കരയ്ക്കടുത്തവരെ കരയിലേക്കുകയറ്റാന്‍ വളരെ പാടുപെടേണ്ടിവന്ന അനുഭവം സമീപവാസിയായ ബിജു പങ്കുവെച്ചു. തീരദേശജനതയുടെ കൂട്ടായ്മയുടെയും സഹകരണത്തിന്റെയും സേവനമനോഭാവത്തിന്റെയും ദൃശ്യങ്ങള്‍ കൂടിയായിരുന്നു അഴീക്കല്‍ ദുരന്തമുഖത്ത് വ്യാഴാഴ്ച കണ്ടത്. പ്രളയമുഖത്ത് രക്ഷകരായി എത്തിയവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നവരാണിവര്‍.

വള്ളം അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട വിവരമറിഞ്ഞ് ആദ്യം ഓടിയെത്തി രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിലേര്‍പ്പെട്ട വിക്കി, സുബിന്‍, ബിജു എന്നിവര്‍

ഇവിടെ ഹാര്‍ബര്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആംബുലന്‍സും അഴീക്കലില്‍ കോസ്റ്റല്‍ പോലീസ് സ്റ്റേഷനും ആവശ്യപ്പെടാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് വര്‍ഷങ്ങളായെങ്കിലും യാഥാര്‍ഥ്യമാകാത്തതിന്റെയും വേദന ഇവരുടെ വാക്കുകളിലുണ്ടായിരുന്നു. കടലില്‍ മുങ്ങിപ്പോയ വള്ളം കരയ്‌ക്കെത്തിക്കാനും വല വലിച്ചെടുത്ത് വൃത്തിയാക്കാനുമെല്ലാം തീരദേശത്തെ വലിയൊരു കൂട്ടായ്മ കാണാമായിരുന്നു.

വിറങ്ങലിച്ച് തറയില്‍ക്കടവ് ഗ്രാമം

ആറാട്ടുപുഴ: ഞെട്ടലോടെയാണു തറയില്‍ക്കടവ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഗ്രാമം ആ വാര്‍ത്ത കേട്ടത്. അവിടെനിന്നു മീന്‍പിടിക്കാന്‍ കടലില്‍പ്പോയ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുള്ള വള്ളം അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട വിവരമായിരുന്നു അത്. അരുതാത്തതൊന്നും സംഭവിക്കരുതേയെന്ന ഗ്രാമത്തിന്റെ പ്രാര്‍ഥന വിഫലമായി. നാലുപേരുടെ ജീവനാണു പൊലിഞ്ഞത്. തറയില്‍കടവ് പുത്തന്‍കോട്ടയില്‍ സുദേവന്‍, താനോലില്‍ ശ്രീകുമാര്‍, പറത്തറയില്‍ സുനില്‍ ദത്ത്, നെടിയാത്ത് തങ്കപ്പന്‍ എന്നിവര്‍ എന്നെന്നേക്കുമായി വിടവാങ്ങി.

എല്ലാവരും വിളിപ്പാടകലെ മാത്രം താമസിക്കുന്നവര്‍. വളരെക്കാലമായി ' ഓങ്കാരം' എന്ന വള്ളത്തില്‍ കടലില്‍ പോകുന്നവര്‍. ഒരു കുടുംബംപോലെ കഴിയുന്നവര്‍. അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടവരുടെ വീടുകളില്‍നിന്നു കൂട്ടക്കരച്ചിലുയര്‍ന്നു.

അറിഞ്ഞവര്‍ ആ വീടുകളിലേക്ക് ഓടിയെത്തി. ആര്‍ക്കും ഉറ്റവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാന്‍ വാക്കുകളില്ലായിരുന്നു. മന്ത്രിമാരും ജനപ്രതിനിധികളും പൊതുപ്രവര്‍ത്തകരുമെല്ലാം മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാന്‍ ഓടിയെത്തി.

പരിക്കേറ്റവരെ കാണാന്‍ മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്‍ കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെത്തിയപ്പോള്‍. മന്ത്രി പി.പ്രസാദ്, പി.പി.ചിത്തരഞ്ജന്‍ എം.എല്‍.എ. എന്നിവര്‍ സമീപം

മന്ത്രിമാരായ സജി ചെറിയാന്‍, പി. പ്രസാദ്, കെ.എന്‍. ബാലഗോപാല്‍, ജി.ആര്‍. അനില്‍ എന്നിവരും എ.എം. ആരിഫ് എം.പി., എം.എല്‍.എ.മാരായ രമേശ് ചെന്നിത്തല, പി.പി. ചിത്തരഞ്ജന്‍, കളക്ടര്‍ എ. അലക്‌സാണ്ടര്‍, ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ. സജീവന്‍ ഡി.സി.സി. പ്രസിഡന്റ് ബി. ബാബുപ്രസാദ്, സി.പി.ഐ. ജില്ലാസെക്രട്ടറി ടി.ജെ. ആഞ്ചലോസ്, ചെങ്ങന്നൂര്‍ ആര്‍.ഡി.ഒ. ലിറ്റി മേരി ജോര്‍ജ് തുടങ്ങിയവര്‍ മരിച്ചവരുടെ വീടുകളിലെത്തി ബന്ധുക്കളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു.

ബൈജുവിന് ഇതു പുനര്‍ജന്മം

കായംകുളം : പരിക്കേറ്റെങ്കിലും ജീവന്‍തിരിച്ചു കിട്ടിയതിന്റെ ആശ്വാസത്തിലാണു ബൈജു. അഴീക്കലിനുസമീപം വള്ളംമറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ രക്ഷപ്പെട്ട് താലൂക്കാശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ് ആറാട്ടുപുഴ പെരുമ്പള്ളില്‍ വടക്കേമുറിയില്‍ വിളയില്‍ ബൈജു (40). അപകടത്തിന്റെ ഭയപ്പാടില്‍നിന്ന് ഇതുവരെ മോചനമായിട്ടില്ല. ഇതു പുനര്‍ജന്മമാണെന്നു ബൈജു പറയുന്നു.

കൂടെ ജോലിചെയ്തവര്‍ നഷ്ടമായതിന്റെ ദുഃഖവുമുണ്ട് ആ മുഖത്ത്. അഞ്ചുപേരടങ്ങിയ കുടുംബത്തിന്റെ അത്താണിയാണ്. പത്തുവര്‍ഷത്തോളമായി കടലില്‍ പോകാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട്. വ്യാഴാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെയാണു പോയത്. അഴീക്കലിനുസമീപം കടലില്‍ രാവിലെ 8.30-നാണ് അപകടം നടന്നതെന്നു ബൈജു പറയുന്നു. രണ്ടുവള്ളത്തിലായി 16 പേരുണ്ടായിരുന്നു. ബിജു ഉള്‍പ്പെടെ മൂന്നുപേര്‍ ക്യാരിയര്‍വള്ളത്തിലും 13 പേര്‍ വലിയവള്ളത്തിലും. കടലില്‍ നല്ലതിരയുണ്ടായിരുന്നു. വള്ളത്തെ തിര ഒരുഭാഗത്തേക്കു കൊണ്ടുപോയി. വള്ളത്തിലുള്ളവര്‍ വല വലിച്ചുകയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ചുഴിയുള്ള ഭാഗമായിരുന്നു. അതിനിടെ ശക്തമായ തിരവന്നു. വെള്ളവും വലയും കൂടിയാണ് വള്ളത്തിലേക്കു കയറിവന്നത്. വലയില്‍പ്പെട്ടാല്‍ രക്ഷപ്പെടാന്‍ സാധ്യതയില്ല. വള്ളം മറിയുമെന്നുറപ്പായതോടെ ബൈജുവും മറ്റു രണ്ടുപേരും കടലിലേക്കു ചാടി. പത്തുമിനിറ്റു നേരം വെള്ളത്തില്‍ക്കിടന്നു കാണും. അതിനിടയില്‍ മറ്റൊരു വള്ളമെത്തി ബൈജുവിനെ കരയില്‍ എത്തിച്ചു. തുടര്‍ന്നു കായംകുളം താലൂക്കാശുപത്രിയിലും.

ഹാര്‍ബര്‍പോലീസ് അലംഭാവം കാട്ടി- മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍

തറയില്‍ക്കടവ്: വള്ളംമറിഞ്ഞ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടപ്പോള്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുന്നതില്‍ കോസ്റ്റല്‍ പോലീസ് അലംഭാവം കാട്ടിയെന്നാരോപണം.

അഴീക്കല്‍ ഹാര്‍ബറില്‍ കോസ്റ്റല്‍ പോലീസുണ്ടായിട്ടും അവര്‍ എത്തിയില്ലെന്ന്, രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി. തോട്ടപ്പള്ളിയില്‍നിന്നുള്ള കോസ്റ്റല്‍ പോലീസാണെത്തിയത്. ആറാട്ടുപുഴയില്‍ മീന്‍പിടിക്കുകയായിരുന്ന തങ്ങളുടെവള്ളങ്ങള്‍ അരമണിക്കൂര്‍കൊണ്ട് അപകടസ്ഥലത്തെത്തി.

അപകടംനടന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നു അഴീക്കല്‍ ഹാര്‍ബറിലേക്ക് ഒന്നരക്കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരം മാത്രമാണുള്ളത്. അവിടെയാണു കോസ്റ്റല്‍ പോലീസിന്റെ ബോട്ടുകിടന്നിരുന്നത്. ആറാട്ടുപുഴയില്‍നിന്നെത്തിയ തൈപ്പറമ്പില്‍, മഹാലക്ഷ്മി എന്നീ വള്ളങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന തങ്ങള്‍, അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട സുദേവനെയുമെടുത്ത് ഹാര്‍ബറിലെത്തി. അപ്പോഴും കോസ്റ്റല്‍ പോലീസിന്റെ ബോട്ട് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നെന്നു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ പറയുന്നു.

മുന്‍പും പലതവണ കോസ്റ്റല്‍ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇത്തരം അലംഭാവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചുനാള്‍മുന്‍പ് തൈപ്പറമ്പില്‍ വള്ളം അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടപ്പോഴും കോസ്റ്റല്‍ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നു സമാന നടപടിയാണ് ഉണ്ടായതെന്നു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളായ ജയപാലന്‍, ഉണ്ണി(തൈപ്പറമ്പില്‍ വള്ളം), മനോജ്(അമ്മേനാരായണ വള്ളം), പ്രമോഷ്, സുരജന്‍(മഹാലക്ഷ്മിവള്ളം) എന്നിവര്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

