ഗ്രഹണം നടക്കുന്ന ഡിസംബര്‍ 26-നു രാവിലെ സൂര്യന്‍ ധനുരാശിയില്‍ 10 ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കുമുണ്ടാവുക. സൂര്യന്‍ ധനുവില്‍നിന്ന് മകരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന പോക്കിലാണ് ഗ്രഹണം നടക്കുന്നത്. ഈസമയം മധ്യരേഖയില്‍നിന്ന് തെക്ക് തെക്ക് 23 ഡിഗ്രി 23 മിനിറ്റിലായിരിക്കും സൂര്യന്റെ സ്ഥാനം.

അതായത് ദക്ഷിണായനരേഖയുടെ തൊട്ടടുത്ത് (സൂര്യന്‍ ദക്ഷിണായനരേഖയില്‍നിന്ന് മടക്കം തുടങ്ങുന്ന സമയം).

സൂര്യന്റെ ദിനഗതി ഒരു ഡിഗ്രിയും രണ്ടുമിനിറ്റുമാണ്. ഗ്രഹണം തുടങ്ങുമ്പോള്‍ സൂര്യന്‍ കിഴക്കന്‍ ചക്രവാളത്തില്‍നിന്ന് 17 ഡിഗ്രിയും വലയം പ്രാപിക്കുമ്പോള്‍ 37 ഡിഗ്രിയും ഗ്രഹണം അവസാനിക്കുമ്പോള്‍ 62 ഡിഗ്രിയും ഉയരത്തിലായിരിക്കും (ആള്‍റ്റിറ്റിയൂഡ്) ഉണ്ടാവുക.

ചന്ദ്രനാകട്ടെ, ധനുരാശിയില്‍ എട്ടു ഡിഗ്രിയില്‍ നിന്ന് 20 ഡിഗ്രിയിലേക്കും ഡക്ലിനേഷന്‍ (ഖഗോളമധ്യരേഖയില്‍ നിന്നുള്ള കോണീയ ദൂരം) 21.02 ഡിഗ്രിയില്‍നിന്ന് 23.13 ഡിഗ്രി തെക്കോട്ട് നീങ്ങുന്നതിനുമിടയിലാണ് സൂര്യനെ മറയ്ക്കുന്നത്. ഡിസംബര്‍ 25-ന് ക്രാന്തിവൃത്തത്തിന്റെ (സൂര്യന്റെ മിഥ്യാസഞ്ചാരപഥം) വടക്ക് 1.52 ഡിഗ്രിയില്‍ നില്‍ക്കുകയായിരുന്ന ചന്ദ്രന്‍ 26-നു സൂര്യനെ മറച്ചശേഷം ഡിസംബര്‍ 27-നു ക്രാന്തിവൃത്തത്തിന്റെ തെക്ക് ഭാഗേത്തക്ക് കടക്കുകയാണ്.

Content Highlights: Where will be sun and moon placed during solar eclipse